10 представителей Вьетнама попали в рейтинг ведущих ученых мира

10 вьетнамцев вошли в рейтинг ведущих ученых мира в областях техники и технологий, информатики, экологии, материаловедения, механики и авиационно-космической техники, общественного здравоохранения.

Как сообщил источник в Ханойском государственном университете, в августе 2022 года на сайте research.com – исследовательском портале для ученых были объявлены итоги рейтинга ведущих ученых мира, добившихся выдающихся успехов в научных публикациях.

Согласно этому рейтингу, 10 представителей Вьетнама, работающих в стране, попали в число ведущих ученых мира в областях техники и технологий, информатики, экологии, материаловедения, механики и авиационно-космической техники, общественного здравоохранения.

Среди них 4 из Ханойского государственного университета: доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык; кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон; кандидат наук, профессор Фам Хунг Вьет; кандидат наук, доцент Ты Бинь Минь.

В этот рейтинг в области химии вошел профессор Нгуен Ван Туан (Филипп Дерремо) – вьетнамский эмигрант из Австралии, который работает в Университете Тон Дынг Тханга в городе Хошимине.

В области техники и технологий – доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык – начальник Отдела подготовки кадров Ханойского государственного университета.

В области экологии – кандидат наук, профессор Фам Хунг Вьет и кандидат наук, доцент Ты Бинь Минь из Института естественных наук при Ханойском государственном университете.

В области информатики – кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон из Института информационных технологий при Ханойском государственном университете.

В области материаловедения – профессор Нгуен Ван Хиеу из Университета Финикаа.

В области механики и авиационно-космической техники – 4 вьетнамских ученых: профессор Нгуен Суан Хунг и доцент Фунг Ван Фук из Технологического университета города Хошимина; доцент Нгуен Тхой Чунг и доцент Тхай Хоанг Чиен из Университета Тон Дык Тханга.

Кроме того, в рейтинг попал 1 иностранец, который зарегистрировался в качестве представителя вьетнамского Университета Тон Дык Тханга.

В области общественного здравоохранения – доцент Чан Суан Бать из Ханойского медицинского университета.

Согласно данному рейтингу, доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык и кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон – 2 из 5 представителей Вьетнама, которые попали в группу 10 тысяч ведущих ученых мира.