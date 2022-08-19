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10 представителей Вьетнама попали в рейтинг ведущих ученых мира
10 вьетнамцев вошли в рейтинг ведущих ученых мира в областях техники и технологий, информатики, экологии, материаловедения, механики и авиационно-космической техники, общественного здравоохранения.
Как сообщил источник в Ханойском государственном университете, в августе 2022 года на сайте research.com – исследовательском портале для ученых были объявлены итоги рейтинга ведущих ученых мира, добившихся выдающихся успехов в научных публикациях.
Согласно этому рейтингу, 10 представителей Вьетнама, работающих в стране, попали в число ведущих ученых мира в областях техники и технологий, информатики, экологии, материаловедения, механики и авиационно-космической техники, общественного здравоохранения.
Среди них 4 из Ханойского государственного университета: доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык; кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон; кандидат наук, профессор Фам Хунг Вьет; кандидат наук, доцент Ты Бинь Минь.
В этот рейтинг в области химии вошел профессор Нгуен Ван Туан (Филипп Дерремо) – вьетнамский эмигрант из Австралии, который работает в Университете Тон Дынг Тханга в городе Хошимине.
В области техники и технологий – доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык – начальник Отдела подготовки кадров Ханойского государственного университета.
В области экологии – кандидат наук, профессор Фам Хунг Вьет и кандидат наук, доцент Ты Бинь Минь из Института естественных наук при Ханойском государственном университете.
В области информатики – кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон из Института информационных технологий при Ханойском государственном университете.
В области материаловедения – профессор Нгуен Ван Хиеу из Университета Финикаа.
В области механики и авиационно-космической техники – 4 вьетнамских ученых: профессор Нгуен Суан Хунг и доцент Фунг Ван Фук из Технологического университета города Хошимина; доцент Нгуен Тхой Чунг и доцент Тхай Хоанг Чиен из Университета Тон Дык Тханга.
Кроме того, в рейтинг попал 1 иностранец, который зарегистрировался в качестве представителя вьетнамского Университета Тон Дык Тханга.
В области общественного здравоохранения – доцент Чан Суан Бать из Ханойского медицинского университета.
Согласно данному рейтингу, доктор наук, профессор Нгуен Динь Дык и кандидат наук, доцент Ле Хоанг Шон – 2 из 5 представителей Вьетнама, которые попали в группу 10 тысяч ведущих ученых мира.