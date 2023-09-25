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10 лет вьетнамо-французскому стратегическому партнерству: двустороннее сотрудничество развивается вширь и вглубь

По случаю 10-летия выведения вьетнамо-французских отношений на уровень стратегического партнерства (25 сентября 2013 г. – 25 сентября 2023 г.), корреспондент ВИА в Париже взял у посла Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханга интервью о достижениях в двусторонних отношениях. Говоря о развитии стратегического партнерства между двумя странами за прошедшие 10 лет, дипломат отметил, что Франция является одним из ведущих партнеров Вьетнама в Европе, а также в мире. Франция придает важное значение позиции Вьетнама в регионе, проводя свои стратегии и политику в отношении стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. С момента своего установления стратегическое партнерство между Вьетнамом и Францией получило быстрое и широкое развитие и глубокую проработку в различных областях.

«Вьетнам и Франция становятся все более близкими и надежными партнерами, укрепляя сотруничество по различным направлениям. Растущее в последнее время количество взаимных визитов, телефонных разговоров и проходивших в рамках международных мероприятий встреч между высокопоставленными руководителями свидительствует о тесных политических отношениях. Обе страны разделяют позицию по нынешним вопросам безопасности, развития регионов и мира, тесно взаимодействуют в многостороннем формате, оказывали активную помощь друг другу в борьбе с распространением коронавируса, а также вместе содействуют устойчивому развитию, поддерживают мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира», - сказал посол Динь Тоан Тханг.

В двустороннем формате был подписан ряд новых договоров и соглашений, которые служат юридическими основаниями сотрудничества в приоритетных областях. В определении направлений развития двусторонних отношений на будущее важную роль играют механизмы взаимодействия в ключевых сферах стратегического партнерства, таких как: политика и дипломатия; оборона и безопасность; экономика, торговля и инвестиции; сотрудничество в областях развития; культура, образование и подготовка кадров... Две страны также осуществляют новые проекты сотрудничества не только в торгово-инвестиционной сфере, но и в областях технологий, высокотехнологичного сельского хозяйства и экологии. Помимо этого, сотрудничество между двумя странами развивается на фоне расширения отношений между Францией и АСЕАН, а также между Вьетнамом и Евросоюзом.

Что касается потенциала для дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами, то вьетнамский посол отметил, что вьетнамо-французские отношения активно развиваются как в качественном, так и в количественном аспекте. По его словам, достигнутые положительные результаты сотрудничества и взаимное понимание между Вьетнамом и Францией на уровне стратегического партнерства являются важной основой для того, чтобы партнеры обеих стран продолжили расширять и углублять свои связи.

«50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие их выведения на уровень стратегического партнерства знаменуют гордые вехи в развитии вьетнамо-французских отношений. Для этого высокопоставленные руководители наших стран договорились о том, чтобы соответствующие органы двух стран совместно разработали и реализовали программу действий, в которой говорится об интенсивном развитии двусторонних отношений», - сказал вьетнамский дипломат.

ИЖВ/ВИА

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