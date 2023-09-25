НОВОСТИ
10 лет вьетнамо-французскому стратегическому партнерству: двустороннее сотрудничество развивается вширь и вглубь
«Вьетнам и Франция становятся все более близкими и надежными партнерами, укрепляя сотруничество по различным направлениям. Растущее в последнее время количество взаимных визитов, телефонных разговоров и проходивших в рамках международных мероприятий встреч между высокопоставленными руководителями свидительствует о тесных политических отношениях. Обе страны разделяют позицию по нынешним вопросам безопасности, развития регионов и мира, тесно взаимодействуют в многостороннем формате, оказывали активную помощь друг другу в борьбе с распространением коронавируса, а также вместе содействуют устойчивому развитию, поддерживают мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира», - сказал посол Динь Тоан Тханг.
В двустороннем формате был подписан ряд новых договоров и соглашений, которые служат юридическими основаниями сотрудничества в приоритетных областях. В определении направлений развития двусторонних отношений на будущее важную роль играют механизмы взаимодействия в ключевых сферах стратегического партнерства, таких как: политика и дипломатия; оборона и безопасность; экономика, торговля и инвестиции; сотрудничество в областях развития; культура, образование и подготовка кадров... Две страны также осуществляют новые проекты сотрудничества не только в торгово-инвестиционной сфере, но и в областях технологий, высокотехнологичного сельского хозяйства и экологии. Помимо этого, сотрудничество между двумя странами развивается на фоне расширения отношений между Францией и АСЕАН, а также между Вьетнамом и Евросоюзом.
Что касается потенциала для дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами, то вьетнамский посол отметил, что вьетнамо-французские отношения активно развиваются как в качественном, так и в количественном аспекте. По его словам, достигнутые положительные результаты сотрудничества и взаимное понимание между Вьетнамом и Францией на уровне стратегического партнерства являются важной основой для того, чтобы партнеры обеих стран продолжили расширять и углублять свои связи.
«50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие их выведения на уровень стратегического партнерства знаменуют гордые вехи в развитии вьетнамо-французских отношений. Для этого высокопоставленные руководители наших стран договорились о том, чтобы соответствующие органы двух стран совместно разработали и реализовали программу действий, в которой говорится об интенсивном развитии двусторонних отношений», - сказал вьетнамский дипломат.