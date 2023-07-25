НОВОСТИ
10-летие всестороннему партнерству между Вьетнамом и США: эффективность и практичность
Из прошлого в будущее…
Отношения между Вьетнамом и США носят особый характер и отличаются от отношений между другими странами, потому что обеим странам пришлось пережить чрезвычайно жестокую войну со многими серьезными последствиями. Обе страны рады, что болезненное прошлое осталось позади и отношения нормализовались. Однако нынешние отношения - это результат неустанных усилий обеих стран.
Самая большая трудность заключается в том, что, несмотря на окончание войны, враждебность сохранялась в течение многих лет, обе стороны не понимали друг друга, проявляя подозрения. Кроме того, приходится иметь дело с последствиями войны, с историей военных шрамов в американском сердце. Как и во Вьетнаме, до сих пор испытывают боль многие семьи, чьи родственники пали на поле битвы или были заражены ядом «Агент Оранж», который может передаваться в третьем и четвертом поколениях.
За эти долгие годы усилиями обеих сторон был проведен ряд переговоров, поиск контактов и т.д… И 3 февраля 1994 года эти усилия были достойно вознаграждены событием, когда президент Билл Клинтон официально объявил об отмене эмбарго по отношению к Вьетнаму.
Более чем через год, в ночь на 12 июля 1995 года (по американскому времени), телеканал BBC выпустил специальную программу, в которой президент США Билл Клинтон зачитывает декларацию о нормализации дипломатических отношений с Вьетнамом. Оно гласило: Теперь мы можем двигаться к общей цели. Независимо от того, что разделяло нас раньше, давайте оставим это в прошлом. Пусть этот момент, говоря словами Библии, будет временем для исцеления и временем для созидания.
Утром 12 июля 1995 года по вьетнамскому времени в Ханое премьер-министр Во Ван Киет также зачитал декларацию о нормализации дипломатических отношений между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки: Правительство и народ Вьетнама приветствуют решение президента Билла Клинтона от 11 июля 1995 года и готовы работать с правительством США для согласования новых рамок отношений между двумя странами на основе равенства, уважения независимости, суверенитета и взаимной выгоды в соответствии с универсальными принципами международного права.
Это особенно важная историческая веха, открывающая новую главу в отношениях между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки.
Можно утверждать, что благодаря видению и политической решимости поколений лидеров двух стран Вьетнам и США преодолели трудности и препятствия, отставили прошлое, посмотрели в будущее и установили всеобъемлющее партнерство на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга. Эти принципы находили и находят отражение во всех сферах сотрудничества двух стран.
* к всестороннему партнерству
После нормализации отношений, Вьетнам и США каждый день объявляли новые вехи. 25 июля 2013 года Вьетнам и США официально установили всестороннее партнерство. Это важный шаг в отношениях между двумя странами, основанных на принципах уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды, а также на основе международного права.
С тех пор вьетнамско-американское всеобъемлющее партнерство широко, эффективно и существенно развивалось во всех трех аспектах на двустороннем, региональном и международном уровнях.
Важной основой для развития всестороннего партнерства между Вьетнамом и США является подтверждение обеими сторонами основных принципов, таких как уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды, на основе международного права. Это создает основу для укрепления политических и дипломатических отношений с регулярными визитами на высоком уровне между двумя странами. Заметным в регулярном обмене делегациями высокого уровня между Вьетнамом и США был визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в США в 2015 году; визит президента США Барака Обамы во Вьетнам в 2016 г.; визит премьер-министра Нгуен Суан Фука в США в 2017 г.; визиты президента Дональда Трампа во Вьетнам в 2017 и 2019 годах; визит вице-президента Камалы Харрис в 2021 г .; визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в США в мае 2022 года…
Недавно в ходе телефонного разговора на высоком уровне вечером 29 марта 2023 года между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Президентом США Джо Байденом лидеры двух стран высоко оценили позитивное и всестороннее развитие отношений двух стран за последнее время и договорились продвигать, развивать и углублять двусторонние отношения на благо двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития.
Затем, на встрече с послом США Марком Э. Кнаппером в Президентской Резиденции утром 5 июня 2023 года, президент Во Ван Тхыонг заявил, что отношения между Вьетнамом и США достигли больших успехов после 28 лет нормализации отношений, включая стратегическое содержание сотрудничества. Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с США и считает США главным партнером. Результаты, достигнутые в отношениях между двумя странами, соответствуют чаяниям народов двух стран, продвигаемые на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов каждой страны, взаимопонимания, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды, а также в духе отказа от прошлого и взгляда в будущее...
На основе расширения политических отношений, экономического сотрудничества, торговли и инвестиционных обменов между Вьетнамом и США также сильно развились. С момента нормализации отношений двух стран двусторонний товарооборот увеличился более чем в 240 раз, с полмиллиарда долларов США в 1995 году до более чем 123 миллиардов долларов США в 2022 году. За первые 6 месяцев 2023 года двусторонний товарооборот достиг 51,29 миллиарда долларов США. США стали первым экспортным рынком Вьетнама, который превысил отметку в 100 миллиардов долларов США, а Вьетнам стал 7-м крупнейшим торговым партнером США. Прямые иностранные инвестиции США во Вьетнам достигли 11,73 млрд. долларов США, заняв 14-е место из 147 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.
США также продолжают сотрудничать с Вьетнамом в преодолении последствий войны, совершенствовании сил правопорядка на море и участии в миротворческих операциях ООН. Обе стороны также все более эффективно координируют свои действия на многосторонних форумах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация Объединенных Наций, Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и субрегион Меконга, в решении региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как устойчивое развитие и изменение климата.
В других областях, таких как сотрудничество в области образования и обучения, науки, техники и здравоохранения, достигнуты многие обнадеживающие результаты. Каждый год от 23 до 25 тысяч вьетнамских студентов обучаются в США. До пандемии COVID-19 в год обучалось более 31 тысяча студентов. Вьетнам является ведущей страной в Юго-Восточной Азии и пятой в мире по количеству студентов, обучающихся в США.
До пандемии COVID-19 американские туристы по-прежнему входили в пятерку лидеров по числу международных прибытий: ежегодно во Вьетнам прибывало в среднем 800 тыс. человек. Теперь, когда пандемия миновала, Вьетнам намерен принять 1 миллион американских туристов.
Стороны также укрепили сотрудничество в области окружающей среды и изменения климата, информационных технологий, биотехнологий, океанографии и космических технологий. Также все больше поощряется сотрудничество между населенными пунктами и межличные обмены, что благотворно влияет на экономическое развитие населенных пунктов и в то же время способствует укреплению взаимопонимания между двумя странами.
Таким образом, после 28 лет нормализации и установления дипломатических отношений, 10 лет реализации Всеобъемлющего партнерства результаты, достигнутые двумя странами, показали, что: сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды, уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, соблюдения Устава Организации Объединенных Наций и основных принципов международного права, является правильным выбором Вьетнама и США. Это неизбежная тенденция, полностью соответствующая общим интересам двух народов, демонстрирующая усилия, решительность и стратегическое видение лидеров двух стран.