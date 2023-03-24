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10-й морской диалог: «Оффшорные возобновляемые источники энергии: возможности и вызовы для зеленой трансформации»
В диалоге приняли участие около 100 участников лично и более 100 участников в режиме онлайн, среди них 16 авторитетных специалистов из 10 стран и территорий, представителей иностранных представительств во Вьетнаме.
Десятый морской диалог включает четыре сессии по темам: Оффшорные возобновляемые источники энергии и геополитика; Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) и морские возобновляемые источники энергии; Региональная и международная практика оффшорной возобновляемой энергетики; Политические рекомендации по развитию оффшорных возобновляемых источников энергии в Восточном море.
По словам спикеров, в контексте растущей роли оффшорной возобновляемой энергетики в мировой и региональной экономике, эта сфера становится все более влиятельной в международных политических и экономических отношениях. Тем не менее, возобновляемая энергетика по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как пандемии, конфликты, торговые споры и т. д. Участники диалога также обсудили правовую базу, регулирующую добычу возобновляемой энергии на шельфе, в частности ветряной, признавая, что Конвенция по морскому праву является всеобъемлющей правовой основой, предусмотревшей различные санкции для каждого морского района, тем самым создавая основу для конкретных правил.
Помощник министра иностранных дел Нгуен Минь Ву выразил оптимизм по поводу развития возобновляемой энергетики в целом и ветровой энергетики в частности. Он сказал, что Вьетнам является привлекательным рынком для инвестиций в этой области, и надеется привлечь участие и поддержку иностранных партнеров посредством инвестиций, технологий, финансирования и наращивания потенциала.
Джулия Кретти, Институт Клингендаля (Нидерланды) — научный сотрудник отдела Глобальных вопросов и ЕС Клингендаля — Нидерландского института международных отношений, сказала, что Восточное море обладает богатым оффшорной ветровой энергией, который еще не используется. Этот регион может помочь АСЕАН в ее стремлении увеличить долю возобновляемых источников энергии до 23% к 2030 году.
Выступая на закрытии Диалога, д-р Нгуен Хунг Шон, заместитель директора Дипломатической академии Вьетнама, подчеркнул, что странам, расположенным вдоль Восточного моря, необходимо хорошо решать споры, чтобы не упустить возможности развития морских возобновляемых источников энергии.
«Морской диалог» — одна из ключевых программ международного сотрудничества Дипломатической академии Вьетнама, инициатива по объединению ученых для обсуждения морских наук, политических дискуссий и правовых рамок для устойчивого управления морской средой. На сегодняшний день Академия успешно организовала 10 Диалогов.