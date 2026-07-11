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10 дней в эпицентре Венесуэлы и то, что осталось в памяти после гуманитарной миссии
Постоянное присутствие на месте проведения работ
Генерал-майор Фам Ван Ти, который уже в третий раз непосредственно возглавлял силы Народной армии Вьетнама при выполнении международных гуманитарных и спасательных миссий за рубежом, считает, что главным фактором успешного выполнения задач в Венесуэле стали чувство ответственности и искреннее отношение к народу дружественной страны.
«Наша помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения — это не только выполнение международного долга, но и проявление чувств государства и народа Вьетнама», — отметил генерал-майор Фам Ван Ти.
До Венесуэлы генерал-майор Фам Ван Ти уже возглавлял вьетнамские делегации, участвовавшие в ликвидации последствий землетрясений в Турции (в 2023 году) и Мьянме (в 2025 году). Условия работы в каждой стране были различными: если в Турции спасателям приходилось работать в холодную погоду, то в Мьянме и Венесуэле — в условиях сильной жары. По оценке руководителя вьетнамской поисково-спасательной миссии, именно командировка в Венесуэлу стала самой сложной из трёх зарубежных гуманитарных операций, которыми ему довелось непосредственно руководить.
Из-за высокой температуры воздуха многие тела погибших, находившиеся под завалами, быстро разлагались. В первые дни члены вьетнамской делегации надевали по три медицинские маски, дополнительно наносили на них бальзам и могли находиться внутри разрушенных зданий лишь по 10–15 минут, после чего сменяли друг друга. При этом спасатели постоянно подвергались опасности из-за возможных повторных подземных толчков, которые могли произойти в любой момент в разрушенных многоэтажных зданиях. Тем не менее благодаря высокому чувству ответственности на протяжении всех десяти дней работы весь личный состав делегации был разделён на шесть–восемь групп, которые непрерывно находились на местах проведения поисково-спасательных работ.
«Я сказал своим товарищам, что помогать народу Венесуэлы нужно так же, как если бы мы помогали собственному народу или своим родным. Мы всегда готовы к этому. Именно тёплое отношение местных жителей ещё больше укрепило чувство ответственности наших военнослужащих и помогло им продолжать выполнять поставленные задачи», — сказал генерал-майор Фам Ван Ти.
По словам генерал-майора Фам Ван Ти, больше всего ему запомнилось то, как менялось отношение местных жителей к вьетнамской делегации. Вначале многие не верили, что вьетнамские спасатели смогут эффективно работать в районах, которые некоторые международные команды ранее признали практически недоступными. Однако когда из-под завалов начали извлекать тела погибших и передавать их родственникам, искреннее сочувствие и благодарность жителей Венесуэлы стали дополнительной мотивацией для офицеров и военнослужащих продолжать работу с максимальной ответственностью, помогая облегчить боль людей, пострадавших от стихийного бедствия. Местные жители высоко оценили ответственность членов вьетнамской делегации, их готовность принимать и выполнять просьбы местных властей и населения при проведении поисковых работ.
Помимо успешного выполнения задач по поиску и спасению людей, перед завершением командировки и возвращением на Родину вьетнамская делегация передала все оставшиеся пригодными к использованию оборудование и материальные средства компетентным органам Венесуэлы для дальнейшего использования при ликвидации последствий стихийного бедствия и оказании помощи населению пострадавших районов.
Что осталось после гуманитарной миссии
Выполнение задач непосредственно в эпицентре землетрясения оставило у военнослужащих делегации множество глубоких впечатлений и эмоций. Для капитана Кхуат Као Кханя (Военный госпиталь № 105, Главное управление тыла и техники) на протяжении всей миссии главным желанием было приложить ещё больше усилий, чтобы каждая минута работы позволила спасти как можно больше жителей дружественной страны.
Среди воспоминаний, оставшихся после командировки, сильнее всего капитану Кханю запомнился семейный фотоальбом, который он случайно обнаружил во время работы. Перелистывая его страницы, он увидел историю взросления маленького ребёнка — от фотографий ещё до рождения до четырёх- и пятилетнего возраста. С волнением он надеялся, что этот альбом как можно скорее вернётся к своим владельцам и история их семьи сможет продолжиться.
В состав кинологической поисково-спасательной группы Среднего училища № 24 Командования Пограничных войск, принимавшей участие в нынешней миссии в Венесуэле, вошли 10 военнослужащих (1 офицер и 9 военнослужащих-профессионалов), использовавших восемь служебных собак. По словам полковника Чан Куок Хыонга, начальника кафедры подготовки специалистов по идентификации запаховых следов Среднего училища № 24, кинологическое подразделение Вьетнама получило высокую оценку исполняющего обязанности Президента Венесуэлы среди всех сил, участвовавших в этой специальной операции. Однако, подчеркнул он, это вовсе не повод останавливаться на достигнутом. «Мы продолжим совершенствовать подготовку и повышать её качество в любых условиях, чтобы быть готовыми выполнить любую поставленную задачу», — заявил полковник Чан Куок Хыонг.
Полковник Чан Куок Хыонг отметил, что главным итогом миссии в Венесуэле стали не только достигнутые результаты, но и ценные уроки, которые необходимо использовать при подготовке к будущим международным операциям. Вспоминая объятия, рукопожатия и слёзы жителей Венесуэлы во время прощания с вьетнамской делегацией, он подчеркнул, что эти чувства навсегда останутся в памяти каждого офицера и военнослужащего. Вместе с тем, по его мнению, ещё важнее то, что этот опыт позволил каждому военнослужащему ещё глубже осознать свою ответственность при выполнении задач за рубежом.
«Поисково-спасательная миссия — это не только спасение людей. Каждый офицер и военнослужащий является также послом своей страны, представляющим флаг и честь Народной армии Вьетнама. Каждое слово, каждое действие и каждый поступок должны соответствовать самым высоким стандартам», — подчеркнул полковник Чан Куок Хыонг.
По его словам, по итогам нынешней миссии он намерен предложить командованию всех уровней продолжить повышение профессиональной подготовки личного состава, особенно уровня владения иностранными языками, чтобы офицеры и военнослужащие были готовы выполнять задачи в любом районе мира, где это потребуется. Наряду с эти