10 главных событий Вьетнама в 2025 году по версии ВИА

По мере приближения 2025 года к завершению Вьетнамское Информационное Агентство отобрало 10 наиболее значимых внутренних событий года.

1. Оптимизация государственного аппарата завершена на пять лет раньше срока

Событие 1. Жители оформляют административные процедуры в Центре обслуживания административных услуг квартала Вокыонг, провинция Бакнинь. Фото: ВИА.

В результате оптимизации организационной структуры, проведённой от центрального до местного уровня, количество структур, подчинённых центральным органам, сократилось на 34,9%; полностью упразднены партийные коллегиальные органы и партийные комитеты при ведомствах; число административно-территориальных единиц провинциального уровня уменьшилось на 46%, а на уровне общин — на 66,9%. Тем самым цели по оптимизации аппарата управления, определенные Резолюцией №18-NQ/TW (XII созыв), были выполнены на 5 лет раньше запланированного срока.

С 1 июля по всей стране одновременно начала функционировать двухуровневая модель местной администрации (без уездного уровня) в 34 провинциях и городах. Эта масштабная «революция по переустройству государственного устройства» открыла новое пространство для развития, поэтапно осуществляя переход от модели администрирования к модели служения, созидания и ориентации на интересы народа.

2. Партия определяет стратегическую автономию в новый период

Событие 2. Проект Политического доклада и другие проекты документов, представляемые на XIV съезд Партии, получили миллионы комментариев и предложений как в очном формате, так и онлайн. Источник: baochinhphu.vn.

Проект Политического доклада, представляемого XIV съезду Партии, подчёркивает цель «стратегической автономии», отражая стратегическое видение активного планирования, лидерства и созидательного развития страны в мире, полном сложных и трудно прогнозируемых изменений. Проект Политического доклада впервые интегрирует Политический доклад, Доклад о социально-экономическом положении и Доклад об итогах работы по партийному строительству, наряду с другими проектами программных документов. После обсуждения в партийных организациях и среди членов Партии через платформу VNeID было получено дополнительно около 14 миллионов предложений и комментариев, направленных напрямую и в онлайн-формате.

Ранее съезды партийных организаций всех уровней на период 2025–2030 годов были проведены и завершены досрочно. Впервые все секретари партийных комитетов и председатели Народных комитетов провинций и городов не являются выходцами из соответствующих регионов.

3. Пробуждение любви к Родине и стремления к развитию страны

Событие 3. Автомобиль с макетом Государственного герба Социалистической Республики Вьетнам возглавляет колонну военного парада и шествия. Фото: ВИА.

Торжественные военные парады и массовые шествия, посвященные 80-летию Победы Августовской революции и Национального дня 2 сентября, а также 50-летию освобождения Юга и воссоединения страны, были торжественно проведены на высоком уровне и в крупном масштабе, способствуя широкому распространению духа национальной гордости и вдохновляя общество на стремление к развитию страны.

Наряду с памятными мероприятиями прошла серия «национальных концертов» – «Родина в сердце», «Горжусь быть вьетнамцем» и другие. Значительным культурным событием стал художественный фильм «Красный дождь», который установил рекорд кассовых сборов – более 700 миллиардов донгов, и был удостоен премии «Золотой лотос» на Вьетнамском кинофестивале 2025 года. Эти достижения создали прочную основу для реализации Стратегии развития культурных индустрий Вьетнама до 2030 года с видением до 2045 года.

4. Экстремальные и аномальные стихийные бедствия, превзошедшие исторические показатели

Событие 4. Центральная часть провинции Тхайнгуен оказалась глубоко затопленной паводковыми водами. Фото: ВИА.

В течение года был зафиксирован 21 тайфун и тропическая депрессия – наибольшее число за всю историю наблюдений, включая пять быстро перемещавшихся штормов высокой интенсивности, сопровождавшихся грозами, смерчами, селями и оползнями. Это привело к росту частоты масштабных наводнений: более 400 человек погибло и пропало без вести, а экономический ущерб составил почти 100 000 миллиардов донгов, что эквивалентно 0,7–0,8% ВВП.

Особенно тяжёлыми были наводнения в провинции Тхайнгуен; серьёзные паводки и оползни в Южно-Центральном регионе и Центральном Нагорье; количество осадков на вершине Батьма (Хюэ) достигло 1 740 мм за 24 часа (27 октября); уровни приливных наводнений в Хошимине, Кантхо и Камау превысили исторические максимумы.

5. Реализация стратегических резолюций для быстрого и устойчивого развития страны

Событие 5. Генеральный секретарь То Лам выступает с программной речью на общенациональной конференции по разъяснению и развертыванию реализации четырех резолюций Политбюро. Фото: ВИА.

Политбюро приняло стратегические резолюции в ключевых сферах, определив мощные драйверы развития страны, в центре которого находится человек как субъект и главный бенефициар развития; наука и технологии рассматриваются как приоритетный и ключевой прорыв; государственный сектор экономики сохраняет ведущую и направляющую роль; частный сектор выступает в качестве опорной силы.

В русле последовательной реализации политической воли Партии — от стратегических установок до правовой базы и управленческих действий государства - на 10-й сессии Национального собрания XV созыва был принят 51 закон и 8 нормативных резолюций, что составляет почти 30% общего количества законодательных и нормативных актов за весь срок полномочий данного созыва. Правительство, в свою очередь, утвердило ряд программ действий и подзаконных актов, создав правовые условия для обеспечения быстрого и устойчивого развития страны.

6. Экономический рост Вьетнама – в числе лидеров Азии

Событие 6. Производственная линия по выпуску модулей камер и электронных комплектующих на экспорт на заводе ООО MCNEX VINA в провинции Ниньбинь. Фото: ВИА.

Рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне около 8%, инфляция удерживается ниже 4%, объём реализованных прямых иностранных инвестиций составляет около 24 миллиардов долларов США – максимум за последние пять лет. Эти результаты отражают значительные усилия Вьетнама в условиях «двойного давления» глобальных торгово-тарифных конфликтов, усиления геополитической напряженности, экстремальных стихийных бедствий, а также процессов реорганизации аппарата министерств, ведомств и органов местной власти.

Правительство обновляет традиционные драйверы роста и одновременно стимулирует формирование новых источников развития – цифровую, зелёную и креативную экономику, тем самым повышая производительность, конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики.

7. Ханойская конвенция – первая глобальная правовая рамка по борьбе с киберпреступностью

Событие 7. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступает на церемонии открытия высокого уровня подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА.

25–26 октября в Ханое состоялась церемония открытия для подписания и саммит Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью (Ханойская конвенция) с участием более 2 500 делегатов от многих многосторонних организаций и 119 государств и территорий. Это первый случай, когда название вьетнамского города закреплено за глобальным многосторонним международным договором.

Непосредственно на церемонии открытия для подписания 72 государства подписали Ханойскую конвенцию, что создало важную основу для скорейшего вступления документа в силу и заложило фундамент для единых международных стандартов в сфере предупреждения, расследования и пресечения киберпреступности — трансграничной области, которую трудно полностью регулировать исключительно нормами национального законодательства.

8. Досрочное выполнение цели по ликвидации временного и аварийного жилья по всей стране

Событие 8. Ввод в эксплуатацию первого дома в рамках программы «ликвидации временного и ветхого жилья» в провинции Хазянг. Фото: ВИА.

К концу августа в рамках всенародного соревновательного движения «Вся страна объединяет усилия по ликвидации временного и аварийного жилья» было ликвидировано 334 234 временных и ветхих дома, что позволило завершить выполнение задачи на 5 лет и 4 месяца раньше срока, установленного Резолюцией № 42-NQ/TW от 24 ноября 2023 года Центрального комитета Партии, и на 4 месяца раньше цели, определённой Директивой Премьер-министра Правительства № 42/CT-TTg от 9 ноября 2024 года.

Этот проект рассматривается как «особо значимый национальный проект», воплощающий единство «воли Партии и устремлений народа», «чувство национальной солидарности и братской взаимопомощи», и обладающим глубокой гуманистической ценностью.

30 ноября, сразу после исторических наводнений в Южно-Центральном регионе и Центральном нагорье, была оперативно развёрнута «Кампания Куанг Чунг» по восстановлению и ремонту жилья для пострадавших семей.

9. Завершено строительства более 3 500 км скоростных автомагистралей

Событие 9. Премьер-министр Фам Минь Тьинь объявляет о начале ударного этапа соревнования «500 дней и ночей — завершение 3 000 км скоростных автомагистралей». Фото: ВИА.

В последний год срока полномочий XIII съезда Партии была зафиксирована важная веха — завершение строительства и технический ввод в эксплуатацию 3 513 км скоростных автомагистралей, что превысило целевой показатель ввода в эксплуатацию не менее 3 000 км к концу 2025 года и создало основу для достижения к 2030 году протяжённости сети скоростных автомагистралей Вьетнама в 5 000 км. Местные органы власти также завершили строительство 1 700 км прибрежных автомагистралей. Это стало результатом решительного руководства Центральных органов, активного участия министерств, ведомств и местных властей, а также трудового духа подрядчиков и работников на строительных объектах, которые, следуя указаниям Премьер-министра, работали в условиях жары и дождей, без перерывов на праздники и выходные, обеспечивая непрерывный ход строительства.

10. 100-летие Революционной журналистики Вьетнама

Событие 10. Делегаты посещают выставочный стенд Вьетнамского Информационного Агентства на Общенациональной пресс-выставке 2025 года. Фото: ВИА.

За столетие формирования и развития Революционной журналистики Вьетнама (1925–2025) журналистское сообщество стало передовой силой на идеологическом и культурном фронте, внеся значительный вклад в борьбу за национальную независимость, воссоединение страны, а также в дело строительства и защиты Отечества. Отвечая на вызовы и задачи нового этапа, Вьетнамская революционная журналистика оперативно адаптируется к меняющимся условиям, активно обновляет мышление и подходы, осваивает современные технологии, создаёт прорывные форматы журналистской деятельности, сохраняя роль силы, формирующей доверие и вдохновляющей стремление к развитию.

Закон о печати (в новой редакции), принятый на 10-й сессии Национального собрания XV созыва, открыл новое пространство развития для журналистики в цифровую эпоху.