10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЬЕТНАМА В 2024 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

1. Скончался Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг

Кортеж с гробом генсека Нгуен Фу Чонга проходит по площади Августовской революции Фото: ВИА.

В 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года перестало биться сердце выдающегося лидера, оставив после себя глубокую скорбь народа всей страны и друзей за рубежом.

За свою жизнь, полностью посвящённую служению стране и народу, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг оставил ценное идеологическое и теоретическое наследие, определяющее путь вьетнамской революции в новую эру. Он стал ярким примером в обучении и следовании идеологии, этике и стилю Хо Ши Мина.



2. Консолидация ключевых руководящих должностей

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, президент Лыонг Кыонг, премьер-министр Фам Минь Чинь и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман на церемонии передачи президента. Фото: Лам Кхань/ВИА

3 августа Центральный Комитет ЦК КПВ избрал товарища То Лама Генеральным секретарем ЦК КПВ. На 7-й сессии Национального собрания (НС) товарища Чан Тхань Мана избрали Председателем НС. На 8-й сессии НС товарищ То Лам был освобожден от должности президента государства, а товарищ Лыонг Кыонг был избран президентом государства.

Консолидация ключевых руководящих должностей продемонстрировала дух солидарности и высокую решимость всей партии, всей армии и всего народа поддерживать стабильность и развивать страну, создав прочный импульс для вступления в новую эру.

Впервые Политбюро приняло решение вынести дисциплинарное предупреждение ключевым лидерам — товарищу Нгуен Суан Фуку за нарушения во время его пребывания на посту премьер-министра и товарищу Выонг Динь Хюэ во время его пребывания на посту председателя Национального собрания.



3. Революция в уподорячении организационного аппарата политической системы

Генеральный секретарь То Лам выступает с речью на заседании по обновлению и реорганизации аппарата политической системы. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Реализуя директиву Центрального руководящего комитета о подведении итогов резолюции № 18-NQ/TW (ЦК КПВ 12-го созыва) по ряду вопросов, касающихся продолжения обновления и реорганизации аппарата политической системы в компактном, действенном, эффективном направлении, с начала декабря, учреждения партии, Национального собрания, правительства, Отечественного фронта Вьетнама и общественно-политических организаций в срочном порядке разрабатывают свои планы для представления Центральному руководящему комитету в первом квартале 2025 года.



Действуя в духе «Центральный уровень подает пример, населенные пункты откликаются», учреждения пересматривают и организуют работу в направлении к цели создания нового аппарата: «упорядоченного - компактного - сильного - производительного - эффективного - действенного» в соответствии с руководством Генерального секретаря партии То Лама.

4. 70-я годовщина победы при Дьенбьенфу: продолжая писать героический эпос Отечества



Военный парад по случаю 70-летия победы в битве при Дьенбьенфу. Фото: Чунг Кьен/ВИА

Утром 7 мая в городе Дьенбьенфу провинции Дьенбьен состоялась торжественная церемония, посвященная 70-летию Победы при Дьенбьенфу, которая «прогремела на пяти континентах и потрясла весь мир».

Это мероприятие создало героическую атмосферу, укрепило патриотизм вьетнамского народа, продемонстрировав кровную связь между армией и народом под руководством партии. За 80 лет боевых действий и развития Вьетнамская народная армия продолжает формировать элитные, сильные и компактные силы, движущиеся к модернизации, строительству и твердой защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Отечества.



5. Рост ВВП достиг более 7%

Погрузка и разгрузка импортно-экспортных товаров в международном порту Джемалинк, провинция Бариа – Вунгтау. Фото: Хонг Дат – ВИА

На фоне сильного воздействия супертайфуна «Яги» и множества неопределенностей в мировой экономике, экономика Вьетнама приложила усилия для преодоления трудностей. Прогнозируется рост ВВП более чем на 7%, что превысит целевой показатель, установленный Национальным собранием.

Макроэкономика продолжает оставаться стабильной, инфляция удерживается на уровне ниже 4%. Общий объем импортно-экспортного оборота превысил 800 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю. Стоимость национального бренда достигла 507 миллиардов долларов, заняв 32-е место среди 193 стран. Привлечение прямых иностранных инвестиций составило более 31 миллиард долларов США, что позволило Вьетнаму войти в число 15 развивающихся стран, привлекающих крупнейший в мире объем прямых иностранных инвестиций. Число иностранных туристов, приезжающих во Вьетнам, увеличилось примерно на 40% по сравнению с 2023 годом.



6. Супертайфун «Яги» унес жизни 345 человек, или пропавших без вести

Солдаты помогли госпоже Нгуен Тхи Ки, 98 лет, из коммуны Шондонг района Лаптхать провинции Виньфук . Фото: Хоанг Хунг/ВИА

Супертайфун «Яги» (тайфун № 3) оказался самым сильным за последние 30 лет в Восточном море и за последние 70 лет на материковой части Вьетнама, вызвав серьезные последствия, в результате чего погибли 323 человека, 22 человека пропали без вести, 1978 человек получили ранения, материальный ущерб превысил 81 700 миллиардов донгов. Деревня Ну, община Фуккхань, уезд Баойен, провинция Лаокай, была смыта внезапными наводнениями.

Благодаря срочному и решительному участию всей политической системы, духу солидарности соотечественников и поддержке международных друзей работа по преодолению последствий тайфунов, наводнений ведется оперативно и эффективно, помогая людям стабилизировать свою жизнь и восстановить производство.



7. Утверждение руководящего принципа об инвестициях, перезапуск двух важных проектов

Эскиз проекта высокоскоростной железной дороги по оси Север-Юг. Фото: Зоан Тан/ВИА

На своей 8-й сессии Национальное собрание одобрило руководящий принцип об инвестициях в проект высокоскоростной железной дороги Север - Юг с общим объемом инвестиций в размере 1 713 548 миллиардов донгов и возобновил инвестирование в проект атомной электростанции Ниньтхуан. Ожидается, что проект высокоскоростной железной дороги будет использовать государственные инвестиции для удовлетворения растущего спроса и будет способствовать реструктуризации доли транспортного рынка в коридоре Север-Юг устойчивым образом.



8. Молниеносное завершение проекта 500 кВ 3-й цепи

Участок ЛЭП-3 500 кВ в округе Камсюйен провинции Хатинь. (Фото: ВИA) 29 августа линия 500 кВ 3-й цепи от Куангчая (Куангбинь) до Фоной (Хынгйен) была открыта после более чем 6 месяцев реализации, установив рекорд по инвестиционным процедурам и кратчайшим срокам строительства.

Проект, спроектированный и построенный вьетнамскими инженерами, имеет особое значение во многих аспектах экономики, политики, общества страны. Он способствует обеспечению национальной энергетической безопасности, преодолевает локальную нехватку электроэнергии на Севере, отражает национальный дух и единодушие всей политической системы, а также является ценным уроком для реализации ключевых национальных проектов.

9. Принятие Закона о земле ( с поправками)

Утром 18 января на внеочередной сессии Национальное собрание 15-го созыва приняло проект закона о земле (с поправками). Фото: Нян Санг/ВИА

Утром 18 января на внеочередной сессии Национальное собрание 15-го созыва одобрило проект Закона о земле (с поправками). Вместе с законом о жилье (с поправками) и законом о бизнесе в области недвижимости (с поправками) закон о земле (с поправками) вступает в силу на 5 месяцев раньше установленного срока, что соответствует требованию синхронного завершения политики и законов для стабильного и устойчивого развития рынка недвижимости, а также для эффективного управления и использования земельных ресурсов.

В 2024 году Национальное собрание также приняло множество важных законопроектов, направленных на устранение институциональных «узких мест», создав благоприятный правовой коридор для социально-экономического развития.

10. Запуск сети 5G, содействие национальной цифровой трансформации