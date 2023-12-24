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10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЬЕТНАМА В 2023 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА
1. Промежуточный пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва
Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) отметил, что в первой половине срока его работы на 2021-2026 годы Вьетнам устойчиво преодолел многочисленные трудности и вызовы, добившись значительных и довольно всесторонних результатов в различных областях, а также поручил сосредоточиться на выполнении основных задач на вторую половину срока своей работы и приложить усилия для успешного выполнения решений XIII съезда КПВ.
ЦК КПВ рассмотрел и оценил руководящую деятельность Политбюро и Секретариата ЦК КПВ, а также вынес вотум доверия должностным лицам в соответствии с установленными правилами.
2. Рост ВВП страны превысил 5%
На фоне многочисленных трудностей и вызовов рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама составил более 5% в годовом выражении, при этом появились многие положительные признаки: стоимость национального бренда Вьетнама достигла 431 млрд долларов США, который занял 32-е место среди 100 сильнейших брендов в мире; экспорт риса составил свыше 8 млн тонн в количественном выражении и более 4,4 млрд долларов в стоимостном выражении – это самые высокие показатели с 2009 года; объем привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг самого высокого уровня с 2020 года, при этом зарегистрированные инвестиции составили 28,85 млрд долларов, а реализованные – 20,25 млрд долларов. В частности, в 2023 году Вьетнам в 8-й год подряд получил положительного сальдо торгового баланса, которое составило 26 млрд долларов и увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 2022 годом.
3. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и президент США посетили Вьетнам
Государственные визиты в Ханой генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена способствовали дальнейшему углублению отношений между Вьетнамом и Китаем, а также ознаменовали собой выведение вьетнамско-американских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Таким образом, на данный момент Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с шестью странами мира: Китаем, Россией, Японией, Индией, Республикой Корея и США.
Вьетнам активно выдвинул и реализовал свои инициативы в рамках региональных и международных объединений; продемонстрировал свою роль и обязанности в решении глобальных проблем; отправил свои спасательные силы в Турцию для преодоления последствий землетрясения.
Государственные визиты в Ханой генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена способствовали дальнейшему углублению отношений между Вьетнамом и Китаем, а также ознаменовали собой выведение вьетнамско-американских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Таким образом, на данный момент Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с шестью странами мира: Китаем, Россией, Японией, Индией, Республикой Корея и США. Вьетнам активно выдвинул и реализовал свои инициативы в рамках региональных и международных объединений; продемонстрировал свою роль и обязанности в решении глобальных проблем; отправил свои спасательные силы в Турцию для преодоления последствий землетрясения.
4. Выпуск новых положений о контроле над властью, борьбе с коррупцией и негативными явлениями
Соответствующие положения Политбюро ЦК КПВ №114-QD/TW, №131-QD/TW, №132-QD/TW показывают решимость Партии и Государства Вьетнама продолжать активизировать борьбу с коррупцией и негативными явлениями в кадровой работе; контрольно-проверочную, ревизионную и аудиторскую деятельность; расследование, судебное преследование, судебное разбирательство и исполнение судебных решений. Были возбуждены многие громкие уголовные дела о коррупционных преступлениях и негативных явлениях. В частности, по делу концерна Van Thinh Phat Group, банка SCB Bank и других организаций к ответственности были привлечены 23 инспектора и аудитора; а также выяснилось, что сумма взятки, полученной одним физическим лицом, составила 5,2 млн долларов США – это крупнейшая сумма взятки за всю историю Вьетнама.
5. Установлен рекорд по вводу в эксплуатацию 475 километров скоростных автомагистралей
Завершение 14 ключевых транспортных проектов, в том числе проектов строительства первого этапа отдельных участков скоростной автомагистрали Север-Юг привело к увеличению общей протяженности скоростных автомобильных дорог во Вьетнаме до 1892 километров. Этот результат способствовал совершению одного из прорывных шагов, указанных в стратегии социально-экономического развития страны на период 2021-2030 годов.
Церемония запуска 12 проектов строительства второго этапа отдельных участков скоростной автомагистрали Север-Юг, которая прошла в самый первые день уходящего года, положила начало реализации ряда других ключевых транспортных проектов в стране.
6. ЮНЕСКО назвала знаменитого вьетнамского врачевателя и ряд достопримечательных мест во Вьетнаме
Комплекс залива Халонг и архипелаг Катба были внесены в список объектов всемирного природного наследия; города Хойан и Далат вошли в Сеть творческих городов в области ремесел и народного творчества ЮНЕСКО; был назван родоначальник вьетнамской традиционной медицины Кхай Тхыонг Лан Онга – Ле Хыу Чак, а его 300-летний юбилей отпраздновали в ЮНЕСКО. Наряду с этим, Вьетнам в четверый раз был удостоен звания «Ведущее в мире направление культурного наследия» на церемонии вручения международной премии World Travel Awards. Как ожидается, к концу 2023 года Вьетнам посетят более 12,5 млн иностранных туристов, что превысит годовой план на 5 млн.
7. Своевременно взят под контроль теракт в провинции Даклак
Террористический акт против народной власти, приведший к серьезным последствиям, произошел в общинах Еатиеу и Еактур уезда Кыкуин провинции Даклак ранним утром 11 июня. Он был взят под контроль в течение 24 часов, что принесло спокойствие местному населению. Компетентные органы возбудили улоговное дело, временно задержав 91 подозреваемого, объявив в особый розыск 6 подозреваемых в терроризме. Общественность резко осудила безрассудное, трагичное и варварское действие террористов.
8. Крупный пожар в частном жилом комплексе в Ханое
Крупный пожар произошел в ночь на 13 сентября в частном жилом комплексе на улице Кхыонгха, Ханой. В результате чего погибли 56 человек и еще 37 пострадали. Эта трагедия вызвала тревогу по поводу слабого управления строительством в городских районах. По поручению премьер-министра Вьетнама компетентные органы рассмотрели и скорректировали работу по управлению строительством, а также приняли неотложные меры по борьбе с пожарами в общежитиях, квартирах, частных жилых комплексах..., обеспечивая безопасность жизни и имущества населения.
9. Сборная Вьетнама впервые заняла первое место на Играх ЮВА, прошедших за рубежом
В Камбодже состоялись 32-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games), на которых сборная Вьетнама завоевала в общей сложности 136 золотых медалей, 105 серебряных и 114 бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачете. Так, впервые сборная Вьетнама заняла первое место на Играх ЮВА, которые прошли за рубежом, после того, как она два раза захватила лидерство в командном чемпионате региона в 2003 и 2022 годах, состоявшемся во Вьетнаме.
10. Претворение в жизнь правила «Выпил - за руль не садись!»
За первые 9 месяцев уходящего года количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, снизилось на 25,8% (до 222), в следствии чего число смертей сократилось на 50% (до 99 человек), а количество пострадавших уменьшилось на 22,6% (до 168) по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на конец ноября, во Вьетнаме оштрафовали 670 623 человека за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что на 148% больше по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Жесткие наказания за нарушения способствовали повышению осведомленности населения об обеспечении безопасности дорожного движения и соблюдении правила «Выпил - за руль не садись!», которое поддерживает общественность.