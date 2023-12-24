10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЬЕТНАМА В 2023 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

Уборка озимо-весеннего риса на полях коммуны Таннгиа уезда Каолань провинции Донгтхап. Фото: Нгуен Ван Чи/ВИА

На фоне многочисленных трудностей и вызовов рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама составил более 5% в годовом выражении, при этом появились многие положительные признаки: стоимость национального бренда Вьетнама достигла 431 млрд долларов США, который занял 32-е место среди 100 сильнейших брендов в мире; экспорт риса составил свыше 8 млн тонн в количественном выражении и более 4,4 млрд долларов в стоимостном выражении – это самые высокие показатели с 2009 года; объем привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг самого высокого уровня с 2020 года, при этом зарегистрированные инвестиции составили 28,85 млрд долларов, а реализованные – 20,25 млрд долларов. В частности, в 2023 году Вьетнам в 8-й год подряд получил положительного сальдо торгового баланса, которое составило 26 млрд долларов и увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 2022 годом.

3. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и президент США посетили Вьетнам

Государственные визиты в Ханой генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена способствовали дальнейшему углублению отношений между Вьетнамом и Китаем, а также ознаменовали собой выведение вьетнамско-американских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Таким образом, на данный момент Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с шестью странами мира: Китаем, Россией, Японией, Индией, Республикой Корея и США.

Вьетнам активно выдвинул и реализовал свои инициативы в рамках региональных и международных объединений; продемонстрировал свою роль и обязанности в решении глобальных проблем; отправил свои спасательные силы в Турцию для преодоления последствий землетрясения.

