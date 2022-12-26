10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЬЕТНАМА В 2022 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

1/ Рост ВВП превысил план в условиях мрачной мировой экономики: В 2022 г. ожидается на уровне 7,5-8%, что выше установленного плана 6-6,5%; общий реализованный капитал прямых иностранных инвестиций составляет около 21 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 8% по сравнению с 2021 годом; ления инфляция на уровне 3,1-3,3%; по данным Таможенного генерального управ импортно-экспортный оборот превысил 750 млрд. долл. США, роста на 12-18%. Это впечатляющий результат в контексте снижения драйверов роста, инфляции и повышения стоимости жизни. В порту Катлай (г. Хошимин). Фото: Хонг Дат/ВИА

2/ Визит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай:

Важная веха в отношениях между двумя странами. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг стал первым высокопоставленным иностранным лидером, которого принял генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, что продемонстрировало высокое уважение к отношениям между двумя партиями и двумя странами. Визит прошел с 30 октября по 1 ноября и «зарядил» новой энергией дружественные соседские отношения, укрепляя политическое доверие и углубляя всестороннее стратегическое сотрудничество Вьетнама и Китая. Во время визита было подписано 13 документов о сотрудничестве в различных сферах, большинство из которых приходится на сферу экономики.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин на трибуне слушают государственные гимны двух стран. Фото: Чи Зунг/ВИА

3/ Созданы провинциальные/муниципальные руководящие комитеты по борьбе с коррупцией и негативными явлениями:

Во всех 63 постоянных комитетах провинциальных/городских партийных комитетов учредили местные руководящие комитеты по борьбе с коррупцией и негативными явлениями. При активном и синхронном участии руководящих комитетов на центральном и местном уровнях многие коррупционные и негативные дела, связанные со сговором между центральным и местным уровнями, между некоторыми руководителями на всех уровнях и предприятиями, и особенно крупные дела с причастием негосударственных предприятий, такие как дела компании Viet A, корпораций FLC, «Танхоангминь» (Tan Hoang Minh), «Андонг» (An Dong) стали публичными...

Утром 18 ноября 2022 г. в здании ЦК КПВ состоялось заседание Постоянного комитета Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции и негативных явлений под председательством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, глава руководящего комитета. Фото: Чи Зунг/ВИА





4/ Обнародовано 6 резолюций по социально-экономическому развитию и обеспечению региональной обороны и безопасности:

Впервые изданные Политбюро резолюции по социально-экономическому развитию и обеспечению национальной обороны и безопасности до 2030 г., с видением до 2045 г. в отношении 6 экономических районов направлены на продвижение преимущества каждого региона, улучшение внутрирегиональной и региональной связности. На 3-й сессии Национальное Собрание также приняло решение инвестировать в 5 ключевых транспортных проектов, создав прорыв в инфраструктуре и пространственной связности между регионами по всей стране.

Строительство скоростной автомагистрали Виньхао - Фантхьет протяженностью почти 101 км. Фото: Хи Хунг/ВИА

5 / Вьетнам открыл свои границы, успешно организовал 31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 31):

SEA Games 31 проходили с 5 по 23 мая, сразу после того, как Вьетнам решил возобновить туристическую деятельность с 15 марта. Благодаря успеху SEA Games 31 Вьетнам получил высокую оценку за организационную работу, профессиональные достижения, а также продвижение имиджа страны, народа и туризма после более чем двухлетней борьбы с пандемией.

Вьетнамская спортивная делегация закрыла Игры Юго-Восточной Азии дома с неожиданным успехом, заняв первое место в таблице медалей 31-х Игр Юго-Восточной Азии. Фото: ВИА

6/ Сильные колебания на рынке корпоративных облигаций:

На рынок корпоративных облигаций - среднесрочный и долгосрочный канал привлечения капитала - негативно повлияло судебное преследование по ряду дел, связанных с выпуском корпоративных облигаций. Частные инвесторы досрочно продали облигации из-за опасений, что предприятия не смогут погасить свои долги. 16 сентября Правительство издало Постановление № 65/2022/NĐ-CP о внесении изменений в Постановление 153/2020/NĐ-CP, регулирующее размещение корпоративных облигаций, поручило Министерству финансов рассмотреть и внести изменения в Постановление № 65, обеспечивающие гласность, прозрачность, законные права и интересы инвесторов, а также безопасность и надежность финансового и валютного рынка.

16 сентября Правительство издало Постановление № 65/2022/NĐ-CP о внесении изменений в Постановление 153/2020/NĐ-CP, регулирующее размещение корпоративных облигаций. Фото: Фам Хау/ВИА



7/ Вьетнам лидирует в Юго-Восточной Азии по цифровому экономическому росту:

По данным Google, Temasek и Bain & Company, общая стоимость товаров цифровой экономики Вьетнама в 2022 году оценивается в 23 млрд. долл. США, что примерно на 28% больше, чем в предыдущем году, таким образом страна лидирует в Юго-Восточной Азии по темпам роста. По данным Министерства информации и коммуникаций, доходы цифровой экономики в 2022 году оцениваются в 148 млрд. долл. США, что более чем на 10% больше, чем в 2021 году.

GoStream предоставляет продукты со многими выдающимися функциями для следующих форм: электронная коммерция, обучение, встречи, онлайн-развлечения... теперь у нее есть партнеры во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Индонезии, Индии, Пакистане, Саудовской Аравии. Фото: Минь Дык – ВИА

8/ Локальный дефицит бензина во многих населенных пунктах:

В октябре и ноябре во многих населенных пунктах жители вынуждены были стоять в длинных очередях, чтобы купить бензин, или покупали его в соответствии с установленной нормой. Такая ситуация была следствием сложной конъюнктуры мирового нефтяного рынка, а также свидетельством несовершенства управления нефтяным бизнесом. По указанию Правительства Минфин, Минпромторг и Госбанк в срочном порядке разработали решения по устранению этой ситуации.

Люди стоят в длинных очередях, чтобы купить бензин на заправочной станции Тхайтхинь (район Донгда, Ханой), 11 марта 2022 года. Фото: Туан Дык/ВИА

9/ Необычное наводнение в центральном регионе:

14 и 15 октября город Дананг и некоторые центральные провинции были сильно затоплены после шторма и проливного дождя с количеством осадков до почти 700 мм за 24 часа. Прилив, происходивший в то же время, еще больше замедлил уход воды. Сильно пострадала жизнь людей. Это историческое наводнение - предупреждение о все более серьезном изменении климата, требующем принятия стратегических мер. Сильный паводок вызвал большое затопление в уезду Кишон, провинция Нгеан. Фото: Бить Хюэ/ВИА