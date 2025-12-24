10 главных мировых событий в 2025 году по версии ВИА

Представлены 10 главных международных событий 2025 года по версии Вьетнамского информационного агентства (ВИА):

1. США ввели зеркальные пошлины, усилив глобальную торговую напряжённость

Порт Лонг-Бич в штате Калифорния, США. (Фото: AFP/ВИА)

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных таможенных пошлин в размере от 10 до 49% на большинство импортируемых товаров с целью защиты внутреннего производства. Данный шаг нарушил сложившийся мировой торговый порядок, привёл к сбоям в цепочках поставок и спровоцировал рекордный рост цен на золото. Экономики разных стран были вынуждены корректировать свою политику для адаптации к новым условиям и активизировать переговоры с целью заключения торговых соглашений. В результате последствий «тарифной войны» торговая напряжённость между США и Китаем достигла самого серьёзного уровня с 2018 года.

2. Обострение приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей

Таиландский автомобиль в районе приграничной зоны между Таиландом и Камбоджей. (Фото: Reuters/ВИА)

Приграничный конфликт между Таиландом и Камбоджей резко обострился после боестолкновений между вооружёнными силами двух стран утром 28 мая, что серьёзно сказалось на двусторонних отношениях и региональной стабильности. АСЕАН и международное сообщество активизировали дипломатические усилия, в результате чего стороны подписали мирное соглашение, договорились о создании механизма совместного патрулирования, координации действий по обеспечению безопасности границ и наращивании двустороннего диалога. Однако мирное соглашение неоднократно нарушалось. Эксперты предупреждают о хрупкости соглашения в силу исторически сложившихся противоречий между двумя странами.

3. Ожидается рост мировой экономики на уровне 3,2%

Штаб-квартира Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, округ Колумбия, США. (Фото: Синьхуа/ВИА)

Международный валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют, что в 2025 году мировая экономика может вырасти на 3,2%, что свидетельствует о высокой адаптивности многих экономик в условиях глобальной тарифной войны, конфликтов в различных регионах и затяжного закрытия правительства США.

В течение года наблюдалась значительная волатильность цен на золото, нефть и фондовых рынках; при этом цена на золото достигла исторического максимума - 4.503,30 доллара США за унцию на торгах 23 декабря.

4. Искусственный интеллект - новый фронт глобальной конкуренции

Гонка в сфере искусственного интеллекта (ИИ) набирает обороты. (Фото: AFP)

Гонка в сфере искусственного интеллекта (ИИ) резко ускорилась на фоне разработки технологическими компаниями недорогих ИИ-моделей и генеративного ИИ, что оказывает глубокое воздействие на структуру, масштабы и распределение рабочей силы в глобальном масштабе. ИИ перестал быть лишь технологией и превращается в новый геополитический фронт, где технологическая мощь определяет стратегические преимущества.

На саммите по ИИ, состоявшемся в Париж (Франция) в феврале 2025 года, представители 61 страны приняли совместную декларацию о необходимости развития «открытого, инклюзивного и этичного» искусственного интеллекта.

5. Всеобъемлющая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. (Фото: Синьхуа/ВИА)

Конфликт на Ближнем Востоке перешёл в фазу всеобъемлющей эскалации, кульминацией которой стали взаимные авиаудары в течение 12 дней и ночей (с 13 по 24 июня) между Израилем и Ираном, за которыми последовали удары Израиля по Катар; напряжённость распространилась также на Ливан и Йемен.

Несмотря на дипломатические усилия, приведшие к достижению соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС, мирный процесс остаётся хрупким и уязвимым из-за стратегических расчетов и отсутствия доверия между сторонами.

6. Активизация дипломатических усилий по прекращению боевых действий между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Украины Владимир Зеленский. (Фото: Getty)

Были активизированы многочисленные дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта между Россией и Украиной, в том числе мирные инициативы, выдвинутые США и европейскими странами. Президент США Дональд Трамп провёл отдельные встречи с президентом России Владимиром Путином и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако организовать прямые переговоры между лидерами России и Украины пока не удалось. Между тем боевые действия продолжаются, приобретая новые формы и нанося тяжёлый ущерб обеим сторонам.

7. Мир пережил рекордный по масштабам год стихийных бедствий

Вьетнамские спасательные силы участвуют в поисково-спасательных работах после землетрясения в Мьянме в апреле 2025 года. (Фото: ВИА)

Изменение климата достигло беспрецедентно экстремального уровня, спровоцировав серьёзные стихийные бедствия во многих регионах мира: землетрясение в Мьянме; супертайфуны и наводнения в ряде стран Азии и Карибского бассейна; лесные пожары в Греции, Канаде, США и Австралии и др. Стихии унесли жизни тысяч людей, нарушили повседневную жизнь миллионов и нанесли экономический ущерб в размере около 220 млрд долларов США. На этом фоне 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), прошедшая в Бразилия, не смогла достичь соглашения по сокращению использования ископаемого топлива, что свидетельствует о необходимости дальнейших глобальных усилий для сдерживания потепления планеты.

8. Празднование 80-летия Победы над фашизмом

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга на военном параде, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (Фото: РИА Новости)

Россия, Китай и многие другие государства мира отметили 80-ю годовщину Победы над фашизмом, проведя масштабные памятные мероприятия, в том числе военные парады на Красной площади в Москве и на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Эти события напомнили о великой исторической Победе, достигнутой ценой огромных жертв народов, включая решающую роль армии и народа Советского Союза, и послали мощный сигнал об общей ответственности международного сообщества - противостоять экстремизму и неофашизму, стремясь к миру, стабильности и устойчивому развитию во всём мире.

9. АСЕАН приняла Тимор-Лешти в качестве 11-го члена

Церемония подписания декларации о приёме Тимора-Лешти в АСЕАН. (Фото: ВИА)

Официальное присоединение Тимор-Лешти к АСЕАН 26 октября стало важным шагом, подтвердившим решимость Ассоциации укреплять внутриблоковую сплочённость и расширять пространство регионального сотрудничества, а также продемонстрировало приверженность АСЕАН формированию инклюзивного Сообщества, в рамках которого ни одно государство Юго-Восточной Азии не остаётся вне общего процесса развития. Принятие нового члена также придало дополнительный импульс усилиям АСЕАН по усилению координации в реагировании на региональные и глобальные вызовы.

10. Прорыв в генной терапии вселяет надежду пациентам с тяжёлыми заболеваниями

CRISPR — прорывная медицинская технология, позволяющая с высокой точностью выявлять и исправлять дефектные участки ДНК. (Фото: ВИА)

Врачи в Великобритания успешно вылечили синдром Хантера, редкое наследственное заболевание, у трёхлетнего ребёнка с применением передовой генной терапии. Национальная служба здравоохранения Великобритании официально начала широкое применение терапии Casgevy, основанной на технологии редактирования генов CRISPR, для лечения пациентов с серповидноклеточной анемией и наследственными формами анемии, вызванными генетическими мутациями.

CRISPR представляет собой прорывную медицинскую технологию, позволяющую с высокой точностью находить и исправлять дефектные участки ДНК, открывая перспективы лечения наследственных заболеваний, онкологических болезней, ВИЧ и других нарушений путём коррекции генов непосредственно в организме либо посредством редактирования клеток вне организма с последующим их введением пациенту.