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10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2023 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА
1. Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС угрожает региональной безопасности
Благодаря дипломатическим усилиям международного сообщества противоборствующие стороны подписали соглашение о семидневном прекращении огня и обмене заложниками, которое вступило в силу 24 ноября. Однако боевые действия возобновились сразу после нарушения условий соглашения о перемирии. Коренная причина возникновения конфликта не устранена, что может привести к вспышке насилия в любое время и угрожает безопасности во всем регионе.
2. Мирное урегулирование российско-украинского конфликта остается далекой перспективой
Российско-украинский конфликт зашел в тупик, боевые действия продолжаются, а противоборствующие стороны отказываются сесть за стол переговоров. Запад продолжает накачивать Украину оружием и вводить новые санкции против России. В свою очередь, Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и вышла из Черноморской зерновой сделки. Затяжная конфронтация продолжает негативно влиять на мировую безопасность, политику и экономику.
3. Замедление темпов восстановления мировой экономики
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что годовой рост мирового ВВП в 2023 году уменьшится до 2,9% с 3,3% в 2022 году. Причинами этого являются банкротство американских банков Silicon Valley, Signature, First Republic и швейцарского банка UBS, а также энергетический кризис и конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Центральные банки многих стран мира рассмотрели возможность повышения процентных ставок для удержания инфляции или отказа от их повышения для содействия восстановлению экономики.
4. Ограничения на экспорт риса и изменение климата угрожают глобальной продовольственной безопасности
5. Содействие применению ИИ в сочетании с усилением его контроля
Участники первого глобального саммита по ИИ, прошедшего 2 ноября в Великобритании, договорились о совместном управлении потенциальными рисками, связанными с искусственным интеллектом; Европейский Союз (ЕС) согласовал разработку первого в мире закона об искусственном интеллекте; США издали свой первый указ об управлении ИИ для того, чтобы гарантировать, что ИИ разрабатывается и применяется безопасно и ответственно на благо мирового сообщества.
6. На COP28 достигнуто историческое соглашение о поэтапном отказе от ископаемого топлива
13 декабря страны-участницы 28-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), состоявшейся в Дубае (ОАЭ), впервые договорились о переходе от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, тем самым стремясь достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также призвали утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году.
Это шаг вперед в усилиях по борьбе с изменением климата в обстановке, когда 2023 год был признан самым жарким годом за последние 125 тысяч лет, что перевело Землю из периода «потепления» в период «нагревания»
В результате произошедшего 6 февраля землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера – крупнейшее в Турции почти за столетие погибли почти 50 тысяч человек в этой стране и еще около 6 тысяч человек в Сирии.
В мире также произошли другие серьезные катастрофы. Например, землетрясение 9 сентября в Марокко унесло жизни почти 3000 человек; средиземноморский шторм «Дэниэл» в сентябре привел к ужасным наводнениям в Ливии, в результате которых погибли более 11 300 человек и еще почти 10 100 пропали без вести; в середине августа более 100 человек погибли и еще сотни пропали без вести в результате крупнейшего лесного пожара за 100 лет в американском штате Гавайи.
8. Госперевороты привели к нестабильности в Африке
Тенденция к неконституционной смене правительств во многих африканских странах еще больше подтолкнула этот регион к нестабильности, усугубляя проблемы бедности и неравенства.
Перевороты, которые военные совершили 26 июля в Нигере и 30 августа в Габоне, являются продолжением волны государственных переворотов в Западной и Центральной Африке, где произошли 8 переворотов за последние 3 года.
9. Началась настоящая гонка за покорение Вселенной
10. Индия стала самой густонаселенной страной в мире
Согласно данным ООН, по состоянию на 14 апреля численность населения Индии составила 1.425.775 850 человек, официально обогнав Китай по числу жителей и став самой густонаселенной страной в мире. Рост населения приносит Индии преимущества рабочей силы, но также бросает ей немало вызовов в вопросах продовольствия, жилья, здравоохранения и образования.