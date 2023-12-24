10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2023 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

1. Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС угрожает региональной безопасности

Израильские военные продолжают наносить авиаудары по сектору Газа 17 декабря 2023 года, чтобы уничтожить силы ХАМАС. Фото: THX/ВИA Внезапное нападение ХАМАСа 7 октября, за которым последовали ответные военные действия Израиля в секторе Газа, поставило ближневосточный регион на грань гуманитарной катастрофы. По состоянию на 24 декабря в результате конфликта погибли более 21.300 человек и еще более 52.000 получили ранения.

Благодаря дипломатическим усилиям международного сообщества противоборствующие стороны подписали соглашение о семидневном прекращении огня и обмене заложниками, которое вступило в силу 24 ноября. Однако боевые действия возобновились сразу после нарушения условий соглашения о перемирии. Коренная причина возникновения конфликта не устранена, что может привести к вспышке насилия в любое время и угрожает безопасности во всем регионе.



2. Мирное урегулирование российско-украинского конфликта остается далекой перспективой Внезапное нападение ХАМАСа 7 октября, за которым последовали ответные военные действия Израиля в секторе Газа, поставило ближневосточный регион на грань гуманитарной катастрофы. По состоянию на 24 декабря в результате конфликта погибли более 21.300 человек и еще более 52.000 получили ранения.Благодаря дипломатическим усилиям международного сообщества противоборствующие стороны подписали соглашение о семидневном прекращении огня и обмене заложниками, которое вступило в силу 24 ноября. Однако боевые действия возобновились сразу после нарушения условий соглашения о перемирии. Коренная причина возникновения конфликта не устранена, что может привести к вспышке насилия в любое время и угрожает безопасности во всем регионе.

Панорама заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, в Нью-Йорке, США 24 февраля 2023 года. Фото: THX/ВИА

Российско-украинский конфликт зашел в тупик, боевые действия продолжаются, а противоборствующие стороны отказываются сесть за стол переговоров. Запад продолжает накачивать Украину оружием и вводить новые санкции против России. В свою очередь, Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и вышла из Черноморской зерновой сделки. Затяжная конфронтация продолжает негативно влиять на мировую безопасность, политику и экономику.



3. Замедление темпов восстановления мировой экономики

Филиал банка Credit Suisse в Люцерне, Швейцария. Фото: THX/ВИА

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что годовой рост мирового ВВП в 2023 году уменьшится до 2,9% с 3,3% в 2022 году. Причинами этого являются банкротство американских банков Silicon Valley, Signature, First Republic и швейцарского банка UBS, а также энергетический кризис и конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Центральные банки многих стран мира рассмотрели возможность повышения процентных ставок для удержания инфляции или отказа от их повышения для содействия восстановлению экономики.



4. Ограничения на экспорт риса и изменение климата угрожают глобальной продовольственной безопасности

Рисовая мельница в индийском городе Хайдарабад. Фото: AFP/ВИA





5. Содействие применению ИИ в сочетании с усилением его контроля Запрет на экспорт обычного риса и введение 20-процентной пошлины на экспорт пропаренного риса из Индии – крупнейшего в мире экспортера риса, а также последствия изменения климата, вызвавшие сильную засуху, привели к сокращению поставок и резкому росту цен на рис, что оказало негативное воздействие на продовольственную безопасность многих государств, особенно бедных стран Азии и южной части пустыни Сахара. На глобальном саммите по продовольственной безопасности, состоявшемся 20 ноября в Великобритании, были приняты меры, направленные на создание устойчивой продовольственной системы, которая адаптируется к изменению климата.

Искусственный интеллект-робот «Амека» был представлен на стенде компании Engineered Arts в рамках Global AI Summit Международного союза электросвязи (ITU) в Женеве, Швейцария, 5 июля 2023 года. Фото: AFP/ВИА

Искусственный интеллект (ИИ) интенсивно развивается и применяется в различных областях, что содействует измененям во многих отраслях экономики, а также бросает немало вызовов.

Участники первого глобального саммита по ИИ, прошедшего 2 ноября в Великобритании, договорились о совместном управлении потенциальными рисками, связанными с искусственным интеллектом; Европейский Союз (ЕС) согласовал разработку первого в мире закона об искусственном интеллекте; США издали свой первый указ об управлении ИИ для того, чтобы гарантировать, что ИИ разрабатывается и применяется безопасно и ответственно на благо мирового сообщества.



6. На COP28 достигнуто историческое соглашение о поэтапном отказе от ископаемого топлива Искусственный интеллект (ИИ) интенсивно развивается и применяется в различных областях, что содействует измененям во многих отраслях экономики, а также бросает немало вызовов.Участники первого глобального саммита по ИИ, прошедшего 2 ноября в Великобритании, договорились о совместном управлении потенциальными рисками, связанными с искусственным интеллектом; Европейский Союз (ЕС) согласовал разработку первого в мире закона об искусственном интеллекте; США издали свой первый указ об управлении ИИ для того, чтобы гарантировать, что ИИ разрабатывается и применяется безопасно и ответственно на благо мирового сообщества.

Заключительная сессия COP28 в Дубае 13 декабря 2023 года. Фото: Синьхуа/ВИA

13 декабря страны-участницы 28-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), состоявшейся в Дубае (ОАЭ), впервые договорились о переходе от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, тем самым стремясь достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также призвали утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Это шаг вперед в усилиях по борьбе с изменением климата в обстановке, когда 2023 год был признан самым жарким годом за последние 125 тысяч лет, что перевело Землю из периода «потепления» в период «нагревания»

7. Мощное землетрясение в Турции:

Разрушения после землетрясения в турецком городе Антакья 20 февраля 2023 года. Фото: AFP/ВИA



В результате произошедшего 6 февраля землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера – крупнейшее в Турции почти за столетие погибли почти 50 тысяч человек в этой стране и еще около 6 тысяч человек в Сирии.

В мире также произошли другие серьезные катастрофы. Например, землетрясение 9 сентября в Марокко унесло жизни почти 3000 человек; средиземноморский шторм «Дэниэл» в сентябре привел к ужасным наводнениям в Ливии, в результате которых погибли более 11 300 человек и еще почти 10 100 пропали без вести; в середине августа более 100 человек погибли и еще сотни пропали без вести в результате крупнейшего лесного пожара за 100 лет в американском штате Гавайи.



8. Госперевороты привели к нестабильности в Африке В результате произошедшего 6 февраля землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера – крупнейшее в Турции почти за столетие погибли почти 50 тысяч человек в этой стране и еще около 6 тысяч человек в Сирии.В мире также произошли другие серьезные катастрофы. Например, землетрясение 9 сентября в Марокко унесло жизни почти 3000 человек; средиземноморский шторм «Дэниэл» в сентябре привел к ужасным наводнениям в Ливии, в результате которых погибли более 11 300 человек и еще почти 10 100 пропали без вести; в середине августа более 100 человек погибли и еще сотни пропали без вести в результате крупнейшего лесного пожара за 100 лет в американском штате Гавайи.

Лидеры стран ЭКОВАС 30 июля по итогам внеочередного саммита по ситуации в Нигере "призвали немедленно освободить Базума и восстановить его в должности главы государства, а также полностью восстановить конституционный порядок"

Тенденция к неконституционной смене правительств во многих африканских странах еще больше подтолкнула этот регион к нестабильности, усугубляя проблемы бедности и неравенства.

Перевороты, которые военные совершили 26 июля в Нигере и 30 августа в Габоне, являются продолжением волны государственных переворотов в Западной и Центральной Африке, где произошли 8 переворотов за последние 3 года.



9. Началась настоящая гонка за покорение Вселенной

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на поверхности естественного спутника Земли. Индия стала первой страной, которая успешно посадила аппарат на южном полюсе Луныm. Фото: AFP/ВИA



Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе неизведанного южного полюса Луны, а также успешно запустила в космос свою первую солнечную обсерваторию; Япония запустила посадочный аппарат на Луну, а российский зонд «Луна-25» попал на поверхность Луны в «незапланированную ситуацию» и прекратил свое существование; Европа запустила свой спутник для исследования темной части Вселенной; NASA запустило станцию Psyche к одноименному астероиду для изучения его состава. 4 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о неразмещении оружия в космосе для повышения эффективности управления космическим пространством.



10. Индия стала самой густонаселенной страной в мире