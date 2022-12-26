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НОВОСТИ

10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2022 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

ВИА опубликовало список 10 главных мировых событий:

1. Россия проводит военную спецоперацию на Украине:

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Конфликт серьезный и пока нет признаков его остановки, что толкает противостояние России и Запада к новому витку конфронтации. Конфликт, санкции Запада и контрсанкции России оказывает сильное влияние на глобальную безопасность и политику; в какой-то момент подтолкнув цены на газ до рекордного уровня за 14 лет. Многие страны столкнулись с нехваткой продовольствия, а цены на сырьевые товары резко растут с марта и до декабря.

Улица в Северодонецке, Донбасс, 6 апреля 2022 года. Фото: AFP/ВИА

2. Многие центральные банки резко повысили процентные ставки:

16 марта впервые более чем за 3 года Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентную ставку. В 2022 году ФРС 7 раз повышала базовую процентную ставку, доведя ее до 4,25–4,5%.

21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) также впервые за 11 лет повысил процентные ставки, а затем повысил их еще три раза за год. Тот факт, что ФРС, ЕЦБ и многие центральные банки повысили процентные ставки для сдерживания инфляции и поддержания стабильности финансовых рынков, поставил некоторые экономики под угрозу рецессии.

 

Акции США постоянно колеблются из-за повышения процентной ставки ФРС. Фото: Синьхуа/ВИА

3. Мир реагирует на COVID-19 и оспу обезьян:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия COVID-19 может не закончиться, потому что субштамм вируса «Омикрон» продолжает резко распространяться во многих странах.

В то же время 23 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за «обезьяньей оспы». Эпидемия продолжает вызывать озабоченность во многих странах, а нормальная деятельность в глобальном масштабе еще не полностью восстановлена.
Всемирная организация здравоохранения на заседании 23 июля 2022 объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, когда было зарегистрировано более 18 000 случаев заболевания в 78 странах. Фото: AFP/ВИА

4. Коммунистическая партия Китая успешно провела XX съезд:

На XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, проходившем в Пекине с 16 по 22 октября, Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем на третий срок подряд.

Съезд одобрил поправки к Уставу партии и определил стратегические задачи на ближайшие 5 лет и далее, направленные на успешную реализацию цели «второго столетия» по превращению Китая во всеобъемлющую современную социалистическую страну к 2049 году.


Церемония открытия XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая состоялась торжественно в Пекине, 16 октября 2022 г. Фото: Синьхуа/ВИА

5. Последовательные громкие потрясения в британской политике:

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. 20 октября Лиз Трасс, которая была избрана вместо Бориса Джонсона, также подала в отставку после 45 дней пребывания в должности, став первым премьер-министром в истории Великобритании, который отработал самый короткий срок.

25 октября 42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления скончалась королева Елизавета II. Принц Чарльз взошел на престол, став королем Карлом III.
42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Фото: AFP/ВИА

6. COP27 достигла соглашения об учреждении фонда компенсации убытков и ущерба от изменения климата:

20 ноября 27-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP27) приняла знаковое соглашение о том, что страны с высоким уровнем выбросов в прошлом компенсируют потери развивающихся стран, которые сильно пострадали от изменения климата. Это событие имеет особенное значение в условиях изменения климата, вызывающего все более серьезные последствия для людей и окружающей среды.
Отходы на реке Ямуна в Нью-Дели, Индия, 5 июля 2022 года. Фото: AFP/ВИА

7. Население земли достигло 8 млрд. человек:

15 ноября девочка, которую назвали Венис Мабансаг, родилась в Маниле (Филиппины), стала 8-миллиардным жителем.

Этот демографический рубеж одновременно создал движущую силу для развития, ставя мир перед вызовами с точки зрения окружающей среды, экосистемы, природных ресурсов, продовольственной безопасности, водной безопасности...

Восьмимиллиардным жителем планеты стала девочка по имени Винис Виллоренте Мабансаг, которая родилась в филиппинской столице Маниле, 15 ноября 2022. Фото: Manila Bulletin/ВИА


8. Трагедии с давкой в Южной Корее и Индонезии:

По меньшей мере 158 человек погибли в ужасающей давке, когда десятки тысяч человек собрались на Хэллоуин в районе Итхэвон в Сеуле, Южная Корея, вечером 29 октября.

Более 130 человек погибли и сотни получили ранения в результате давки и драки, которые произошли вечером 1 октября на стадионе Канджурухан в Маланге, Индонезия. Две катастрофы подряд в течение месяца вызвали тревогу в отношении безопасности массовых мероприятий после пандемии COVID-19.

Спасатели переносят тело жертвы в давке во время фестиваля Хэллоуин в Итэвоне, в Сеуле, Республика Корея, вечером 29 октября 2022 года. Фото: AFP/ВИА

9. НАСА успешно провело испытание по изменению орбиты астероида:

Вечером 26 сентября (по американскому времени) космический корабль НАСА DART в рамках «испытания перенаправления двойного астероида» успешно врезался в астероид Диморф, сбив его с естественной орбиты. Это первый случай, когда людям удалось намеренно изменить движение объекта в космическом пространстве, а также впервые полностью реализовано проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению.

Телескопы Джеймс Уэбб и Хаббл сняли столкновение зонда DART с астероидом. Они впервые одновременно наблюдали одну и ту же небесную цель. Фото: AFP/ВИА

10. Чемпионат мира 2022 года прошел в Катаре:

Впервые чемпионат мира по футболу FIFA был проведен в конце года (в середине сезона) в арабской стране с судьями-женщинами, с использованием полуавтоматической технологии обнаружения офсайда, применением приложения FIFA Player и экосистемы футбольных данных. Лионель Месси из сборной Аргентины стал первым игроком, получившим два Золотых мяча чемпионата мира. Сборная Марокко вошла в историю как первый представитель Африки в группе 4-х сильнейших национальных команд в финальном раунде./.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года 18 декабря 2022 года, в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Фото: AFP/ВИА

ВИА/ИЖВ

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