10 ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В 2022 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ВИА

1. Россия проводит военную спецоперацию на Украине:

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Конфликт серьезный и пока нет признаков его остановки, что толкает противостояние России и Запада к новому витку конфронтации. Конфликт, санкции Запада и контрсанкции России оказывает сильное влияние на глобальную безопасность и политику; в какой-то момент подтолкнув цены на газ до рекордного уровня за 14 лет. Многие страны столкнулись с нехваткой продовольствия, а цены на сырьевые товары резко растут с марта и до декабря.

Улица в Северодонецке, Донбасс, 6 апреля 2022 года. Фото: AFP/ВИА

2. Многие центральные банки резко повысили процентные ставки:

16 марта впервые более чем за 3 года Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентную ставку. В 2022 году ФРС 7 раз повышала базовую процентную ставку, доведя ее до 4,25–4,5%.

21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) также впервые за 11 лет повысил процентные ставки, а затем повысил их еще три раза за год. Тот факт, что ФРС, ЕЦБ и многие центральные банки повысили процентные ставки для сдерживания инфляции и поддержания стабильности финансовых рынков, поставил некоторые экономики под угрозу рецессии.