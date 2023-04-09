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10 апреля откроется 22-я сессия Постоянного комитета НС
На этой сессии Постоянного комитета НС даст мнения относительно предлагаемой Программы разработки законов и постановлений на 2024 год, корректировки Программы развития законов и постановлений на 2023 год; также планируется возложить на ведомство разработку и проверку проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о надзоре за деятельностью НС и Народного совета.
Постоянный комитет НС даст мнения по предлагаемой программе мониторинга НС, Постоянного комитета НС в 2024 году; рассмотрит отчет петиционного комитета НС за март 2023 года; рассмотрит отчет о результатах тематического мониторинга Надзорной делегации НС о «Мобилизации, управлении и использовании ресурсов для профилактики и борьбы с COVID-19; реализации»; рассмотрит отчет, обобщающий результаты надзора за правовыми документами в сферах, находящихся в ведении этнического совета и комитетов НС.
Кроме того, Постоянный комитет НС даст мнения о подготовке 5-й сессии и подведении итогов 4-й внеочередной сессии НС 15-го созыва; разрешении применения профессиональных технических средств и оборудования для выявления административных правонарушений в сфере рыбного хозяйства.