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10 антикварных вещей династии Нгуен идентифицированы и выставлены в цифровом пространстве
Так, к антикварным вещам были прикреплены чипы NFC и идентифицированы с помощью технологии Nomion компании Phygital Labs. Благодаря этому, посетители могут использовать свои смартфоны для взаимодействия с чипами NFC Nomion, прикрепленными к антикварным вещам, что позволяет многомерно взаимодействовать со всей исторической информацией, происхождением, культурным значением, трехмерными изображениями антикварных вещей.
В отличие от QR-кода, используемого для хранения информации, прикрепленные к антикварным вещам чипы NFC Nomion способны шифровать данные, они обладают высокой степенью безопасности и высоким уровнем их защиты от подделок. Помимо этого, с помощью технологии блокчейн цифровые версии антикварных вещей позволяют аутентифицировать право собственности, а также создавать цифровые активы из реальных активов, которыми являются антикварные вещи.
Идентифицированные антикварные вещи представляют собой предметы, характерные для королей и чиновников династии Нгуен, такие как: троны, паланкины, хиа (королевские предметы, использованные в повседневной жизни и на ритуалах), золотые ветви и нефритовые листья в качестве интерьерных украшений и т.д.
Директор Центра сохранения памятников бывшей столицы Хюэ Хоанг Вьет Чунг сказал, что технологии Phygital являются мостом, который позволяет выставлять антикварные вещи в цифровом пространстве, а также способствует цифровизации данных, сохранению и развитию ценностей старинных вешей, в целом, и наследия династии Нгуен и культуры Хюэ, в частности.
В целях широкого распространения вьетнамской культуры во всем мире и эффективного использования потенциала цифровой экономики за счет наследия технологии Phygital Labs применяются для создания первого цифрового культурно-выставочного пространства на метавселенной по адресу: museehue.vn.