НОВОСТИ

1-я сессия НС XVІ созыва: обсуждение вопроса о создании города Донгнай центрального подчинения

Продолжая программу первой сессии, утром 22 апреля Национальное собрание (НС) XVІ созыва провело пленарное заседание, на котором обсуждались: проект Резолюции НС о ряде прорывных механизмов и политик по развитию культуры Вьетнама; проект Резолюции НС о создании города Донгнай центрального подчинения.

Согласно представлению Правительства, в процессе развития Юго-Восточного региона и страны в целом Донгнай эффективно использует свой потенциал и преимущества, связанные с географическим положением, историческими традициями, обороной и безопасностью, культурой и обществом, чтобы стать одной из крупнейших экономик среди местностей и входить в группу лидеров по всей стране.

Выполняя роль узлового пункта, напрямую связывающего ключевые коридоры развития и крупнейший экономический центр страны — город Хошимин — с регионами Центрального нагорья, Южно-Центрального побережья и дельты реки Меконг, а также обладая всё более синхронно и современно развиваемой системой социально-экономической инфраструктуры, особенно в сферах транспорта, промышленности, услуг и логистики, наряду с международным аэропортом Лонгтхань, который строится и быстро вводится в эксплуатацию, Донгнай сосредоточил в себе все необходимые условия для формирования крупного урбанистического образования с высоким потенциалом развития, многополярной и многофункциональной структурой и сильным эффектом распространения на южный регион и всю страну.

Город Донгнай планируется создать на основе сохранения существующих границ с общей площадью 12 737,18 кв. км, населением 4 491 408 человек и 95 административными единицами коммунального уровня провинции Донгнай. Административный центр города сохраняется без изменений. В основном сохраняется действующая организационная структура органов и подразделений политической системы провинции Донгнай; одновременно создаются новые органы и подразделения в соответствии с требованиями Партии, уставами организаций и законодательством.

Во второй половине дня НС обсудит на пленарном заседании: проект Резолюции НС о пилотном внедрении института государственных адвокатов; проект Резолюции о специальных механизмах и политике по урегулированию нарушений земельного законодательства, допущенных организациями и физическими лицами до вступления в силу Закона о земле 2024 года, а также меры по дальнейшему устранению трудностей и препятствий для затянувшихся проектов; предложения по использованию средств для исполнения решений международного арбитража.

ИЖВ/ВИА

Vietnam Airlines увеличивает частоту рейсов Ханой – Москва с 1 июля

Vietnam Airlines увеличивает частоту рейсов Ханой – Москва с 1 июля

Увеличение частоты на маршруте Ханой – Москва наряду с расширением европейской маршрутной сети свидетельствует о последовательной стратегии Vietnam Airlines в развитии своей маршрутной сети.
