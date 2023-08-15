НОВОСТИ
1-я инженерная группа успешно выполнила свою миротворческую задачу в Абьей
Первая инженерная группа Вьетнама была развернута в новом месте в контексте реструктуризации миссии с точки зрения сил, работала в условиях ограниченных материальных средств и суровых погодных условиях. Однако члены Группы преодолели все трудности и успешно выполнили задание. Все 184 офицера и сотрудника Группы были награждены Медалью за дело миротворческой деятельности ООН командующим миссией от имени Совета Безопасности ООН за самоотверженные действия и вклад, внесенный ими во время службы. Мэр района Абьей направил благодарственное письмо команде инженеров Вьетнама за поддержку местных жителей в ремонте домов, дорог, выполнении благотворительных работ и стабилизации ситуации с населением.
«Ваши преданность делу и вклад распространили образ армии Дяди Хо и вьетнамского солдата в «голубом берете», создав связь между властью и местным населением с вьетнамскими миротворческими силами, тем самым создав благоприятные условия для следующих групп в миссии», — подтвердил полковник Фам Мань Тханг.
За более чем год работы в миссии ЮНИСФА Группа модернизировала и отремонтировала почти 70 км основных дорог миссии. Группе миротворцев Вьетнама также было поручено открыть 15 новых маршрутов патрулирования через лес общей протяженностью 303 км.
Кроме того, Группа также успешно выполнила задачу спасательного отряда 2-й линии (при неуспешной работе 1-й линии). В течение сезона дождей 2022 года и в начале сезона дождей 2023 года Группа успешно спасла более 150 автомобилей ООН, в основном бензовозы, продовольственные и бронетранспортеры, более 500 автомобилей всех видов, принадлежащих местным жителям. Еще одной успешной работой Группы стало строительство нового полевого аэропорта для тяжелых самолетов МИ-26, которые могли бы взлетать и приземляться в Диффе.
В дополнение к поставленным задачам 1-я инженерная группа Вьетнама также эффективно выполняла гуманитарную деятельность: совместно с пакистанским пехотным подразделением организовала медицинский осмотр, бесплатно предоставив лекарства, вручив пакеты гуманитарной помощи 168 местным женщинам и детям, построив дренаж, чтобы помочь людям в городе Абьей спастись от наводнения в сезон дождей 2022...