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1-й Данангский фестиваль азиатского кино
Заместитель председателя Народного комитета города Дананг Нго Тхи Ким Йен сообщила, что кинофестиваль пройдет с 9 по 13 мая 2023 года в городе Дананг на тему «DANAFF - Азиатский мост». Это международное кинособытие, создающее возможности для обмена, продвижения и установления связей в будущем для развития вьетнамского кино, в то же время способствующее созданию бренда фестиваля, позиции Дананга как места проведения ведущих событий и фестивалей в Азии.
Церемония открытия состоится вечером 9 мая в театре Чынгвыонг (Trung Vuong) на тему «Приведение Дананга в Азию и приведение Азии в Дананг». По данным Оргкомитета, в рамках кинофестиваля состоится много ярких мероприятий и событий, таких как кинопоказы в театрах Ле До (Le Do), CGV и Galaxy, премьеры съемочных групп; 3-дневный киносеанс под открытым небом в парке АТЭС; встреча известных вьетнамских артистов со зрителями; семинары на тему «Развитие киноиндустрии – Создание благоприятной среды для кинопроизводства в Дананге», семинары «Японское кино – успешный опыт и направления производственного сотрудничества с Вьетнамом»; «Инкубация талантов»…
Фильмы, участвующие в фестивале, соревнуются в двух номинациях: «Азиатская кинопремия - ASIAN FILM AWARD» и «Вьетнамская кинопремия».
Билеты на кинофестиваль выдаются Оргкомитетом бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно в кинотеатрах Galaxy Da Nang и Le Do. Кинопоказы в парке АТЭС будут открыты для киноманов всех возрастов.