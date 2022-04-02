1 апреля: количество новых случаев COVID-19 уменьшилось, 87.463 человека выздоровели

Врач по телефону консультирует пациента с COVID-19. Фото: Ань Туан/ВИА

По данным Министерства здравоохранения, число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает снижаться: за последние 24 часа с 16:00 31 марта до 16:00 1 апреля было зарегистрировано 72.556 случаев, включая 1 завозных случаев, в 62 провинциях и города.

Ханой по-прежнему сообщал о наибольшем количестве инфекций за день – 7.734 случая, за ним следуют провинции Нге-ан с 3.226 и Даклак с 3.099.

Северная провинция Виньфук добавила 13.498 случаев к общенациональному количеству после проверки информации.

Общее количество по стране достигло 9.650.663 человек.

В общей сложности 87.463 пациента были полностью вылечены в течение дня, в результате чего число выздоровевших увеличилось до 7.606.476 человек.

2.541 пациентов находятся в критическом состоянии, а за последние 24 часа было зарегистрировано еще 33 смертей, в результате чего общее число смертей достигло 42.526, что составляет 0,4% от общего числа заболевших.

К 1 апреля в стране было введено 206.338.189 доз вакцин против COVID-19.



