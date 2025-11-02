Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ярмарка осени: Молодой клейкий рис «ком» – вкус осени, душа деревни в самобытности Вьетнама

Молодой клейкий рис «ком» – простое, но утонченное лакомство вьетнамской деревни – привлекает большое внимание посетителей на первой Осенней ярмарке – 2025. Этот продукт несёт не только гастрономическую ценность, но и культурное значение, отражающее вьетнамскую идентичность, связанную с осенним сезоном.
  Продукция «ком Мок Хюен» и «ком Вонг Ханоя» представлена на первой Осенней ярмарке – 2025, проходящей в Национальном выставочном центре (Донгань, Ханой) с 25 октября по 4 ноября 2025 года. Фото: ВИА  
Продукция из молодого клейкого риса «ком», представленная на ярмарке, вызывает у многих воспоминания о беззаботном детстве — когда дети собирали незрелые колосья риса на полях, чтобы сделать из них ароматный зелёный ком.

Первая Осенняя ярмарка – 2025, проходящая в Национальном выставочном центре (Донгань, Ханой), не только способствует продвижению местных сельскохозяйственных продуктов, но и укрепляет связи между ремесленными деревнями, семейными хозяйствами и рынком. Здесь ароматные зелёные зёрна молодого клейкого риса «ком» и традиционные изделия в обновлённой форме гармонично вплетаются в поток современной торговли.

Нгуен Зуй Бик из коммуны Баклунг (провинция Бакнинь) поделился: «Издревле ком был традиционным блюдом жителей многих регионов страны. Он производится из молодого клейкого риса — ещё зелёного, не полностью созревшего. После удаления шелухи зёрна остаются мягкими, нежными, с лёгким ароматом свежего урожая и естественным зеленоватым оттенком».

Сегодня ком не ограничивается традиционными формами (свежий или молодой ком), а перерабатывается в новые продукты, соответствующие современным вкусам и требованиям хранения и транспортировки.

Вспоминая детство, когда сам собирал колосья для кома, господин Бик говорит: «В середине осени, когда клейкий рис начинает спеть, мы с друзьями собирали колосья и приносили домой — бабушка или мама готовили ком. Зерно обжаривали, толкли в ступе, очищали — и так появлялась свежая порция кома. Вся семья собиралась вместе, наслаждаясь простыми радостями. Сейчас, видя прилавки с комом на ярмарке, я словно возвращаюсь в детство».

Нгуен Тхи Тхуи Хьен из Мечи (Ханой), владелица семейного производства кома, рассказала: «Мы привезли на Осеннюю ярмарку десятки продуктов: молодой ком, клейкий рис с комом «сой ком», жареный ком «ком сао», пирожные с комом «бань ком», десерты су суэ с комом, моти с комом, котлеты с комом, сосиски с комом. Кроме того, представляем новые изделия — йогурт с комом, чай с молоком и комом и мороженое с комом».

По её словам, все продукты изготавливаются из тщательно отобранного молодого риса. Семья сохраняет традиционные методы ручного производства. Упаковка делается из листьев лотоса, банана, таро; перевязывается соломой или волокнами растений — без консервантов.

Процесс приготовления требует большой аккуратности: от выбора зёрен до обжарки, толчения, просеивания и упаковки в листья, чтобы сохранить аромат, зелёный цвет и мягкость. Поэтому продукция вызывает живой интерес покупателей — многие приобретают её для угощения или в подарок. Только павильон семьи Хьен ежедневно принимает сотни посетителей.

На первой Осенней ярмарке – 2025 десятки стендов представляют продукцию из кома, которая пользуется большим спросом. Помимо традиционных форм, многие производители внедряют инновации — вакуумную упаковку свежего кома, сушёный ком, ком вяленый, чтобы продлить срок хранения.

Особой популярностью пользуются готовые продукты: пирожные с комом, конфеты из кома, шарики из кома, молоко и мороженое с комом, — удовлетворяя широкий круг потребителей как внутри страны, так и за её пределами.

ВИА/ИЖВ

