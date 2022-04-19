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НОВОСТИ

Ярмарка вакансий Хошимина привлекла 5.000 студентов

17 апреля Экономический университет Хошимина (UEH) провел ярмарку вакансий, в которой приняли участие более 5.000 студентов.
  Ярмарка вакансий UEH проходит 17 апреля, в ней принимают участие более 5.000 студентов.   

17 апреля Экономический университет Хошимина (UEH) провел ярмарку вакансий, в которой приняли участие более 5.000 студентов.

Ярмарка вакансий UEH была организована не только очно, но и онлайн на сайтах event.ueh.edu.vn и vieclam.ueh.edu.vn. В ней приняли участие рекрутеры из более чем 40 компаний различных сфер, от банков, финансов и страхования, ценных бумаг, бухгалтерского учета до аудита, электронной коммерции, строительства, недвижимости и других.

Онлайн-мероприятия по подбору персонала предоставили соискателям возможность лучше понять требования рекрутеров.

UEH также воспользовался случаем, чтобы открыть новую веб-страницу для студенческих консультаций по вопросам карьеры и работы по адресу hieuveban.ueh.edu.vn, чтобы помочь студентам сделать лучший выбор карьеры.

VOV/VNA

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