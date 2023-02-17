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Яркие перспективы для экспорта пангасиусав 2023 году
Ле Ханг, директор по коммуникациям Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сказала, что с октября по декабрь прошлого года стоимость экспорта сократилась на 12% по сравнению с прошлым годом до 457 млн. долл. США. Падение продолжалось до начала этого года, до 50% в январе.
Тем не менее, она сказала, что в оставшиеся месяцы года экспорт пангасиуса, вероятно, будет хорошо расти благодаря растущему спросу со стороны двух крупнейших рынков Вьетнама, а именно Китая и США.
Отмена Китаем политики «нулевого» COVID-19 облегчает экспорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции, в том числе пангасиуса, на этот рынок.
Она отметила, что тот факт, что китайские потребители, как правило, предпочитают пангасиуса и тилапии, ключевому водному виду, выращиваемому в их стране, также является хорошей возможностью для вьетнамских предприятий увеличить экспорт в соседнюю страну.
Сэм Галлетти, президент Southwind Food - американского импортера морепродуктов, прогнозирует, что потребление пангасиуса и тилапии на рынке США в этом году вырастет благодаря стабильным поставкам и доступным ценам.
Недостаток предложения трески из-за санкций против России и сокращения вылова также откроет путь для экспорта других видов белой рыбы на рынок США. Кроме того, США, как правило, импортируют больше филе пангасиуса, чем филе тилапии.
Ожидается также рост экспорта пангасиуса на другие рынки, помимо Китая и США.
Лыу Ван Кханг, торговый советник торгового представительства Вьетнама в Мексике, сказал, что поставки вьетнамского пангасиуса и пангасиуса бокорта в североамериканскую страну облагаются нулевыми тарифами в соответствии с Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве, назвав это возможностью для Вьетнама продолжить продвижение экспорта пангасиуса на этот рынок.
В прошлом году Мексика стала третьим по величине рынком сбыта вьетнамского пангасиуса с экспортной стоимостью 105,1 млн. долл. США.