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Яркие перспективы для манго Анжанг завоевать более требовательные рынки

После почти 10 лет переговоров десятки тонн вьетнамских манго, выращенных в провинции Анжанг в дельте Меконга, были экспортированы в Австралию, США и Республику Корея, что стало ступенькой для выхода продукта на более требовательные рынки.
  Манго Анжанг выходит на более требовательные рынки. Фото: ВИА  
Провинция Анжанг, 70% территории которой занимают аллювиальные земли, имеет благоприятные условия для развития сельскохозяйственной промышленности, которая является ключевым элементом местного экономического развития.

Среди основных местных сельскохозяйственных продуктов манго внесло большой вклад в развитие сельскохозяйственного сектора провинции.

В настоящее время в Анжанге насчитывается 19 700 гектаров фруктовых ферм, из которых почти 12 633 гектара занимают манговые деревья с урожайностью 225 000 тонн в год. Основными центрами выращивания манго в Анжанге являются район Чомой с 6 400 га и Аньфу с 1 800 га.

Нгуен Ши Лам, директор провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, заявил, что сельскохозяйственный сектор провинции обязуется оказывать помощь местным предприятиям, организациям и фермерам в создании стабильного материального региона и развитии устойчивой цепочки создания стоимости для обслуживания экспорта.

По словам Нгуен Ши Лама, провинция ускорит выдачу кодов для районов выращивания манго, чтобы увеличить объем экспорта.

По его словам, Анжанг будет призывать предприятия объединяться для производства и продажи манго, а фермеров - участвовать в коллективной экономике, повышая эффективность кооперативов по выращиванию манго, особенно тех, которые соответствуют стандартам GlobalGAP и эффективно работают.

Чиновник подчеркнул, что провинция усилит координацию между экспортными перерабатывающими предприятиями и кооперативами и кооперативными группами, чтобы поставлять больше переработанной продукции на такие требовательные рынки, как США и Европа.

Между тем, заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Тхи Минь Тхуи заявила, что провинция будет укреплять применение науки и техники в производстве манго, обновляя производственный процесс в соответствии с безопасными стандартами VietGAP и GlobalGAP, используя биологические, органические и микробиологические удобрения.

В то же время власти провинции Анжанг усилят надзор и инспекцию для контроля остатков пестицидов в манго, а также разработают больше кодов посадочных площадей, подчеркнул чиновник, добавив, что эти усилия направлены на обеспечение количества, качества, безопасности и отслеживаемости продуктов из манго для экспорта.

ИЖВ/ВИА

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