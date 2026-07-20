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Яркие краски уличного карнавала на Фестивале моря Кханьхоа-2026
Открыла программу световая постановка в сочетании с современной музыкой. Артисты исполнили множество песен о лете, море и островах, любви к родине и жизненной энергии земли Кханьхоа. Атмосфера праздника достигла своего пика, когда во главе колонны прошёл мотоциклетный парад, а затем цветочные платформы одна за другой проследовали мимо главной сцены под звуки музыки и аплодисменты зрителей. Каждая платформа представляла собой отдельную историю о природе, культуре и направлениях развития провинции.
Цветочная платформа «Залив жемчужных красок — любовная песнь океана» представила красоту морских заливов, коралловых рифов и океанских экосистем. Тема «Серебряное море — золотой сезон рыбной продукции Кханьхоа» воссоздала образы рыболовства, аквакультуры и знаменитого продукта региона — омаров.
Цветочные платформы на темы «Лучшие дары земли благовоний — моря ласточкиных гнёзд» и «След наследия — душа Вьетнама среди синего моря» познакомили зрителей с агаровым деревом, продукцией из птичьих гнёзд, культурой народности Чам и раглай, праздником праздник молитвы о благополучном рыболовстве и искусством народного обряда «хо ба чао». Традиционные культурные ценности были выражены посредством сценического языка, костюмов и живых уличных художественных представлений.
Темы зелёного туризма, цифровой трансформации, высококачественного отдыха, промышленности, возобновляемой энергетики, морских городов и логистики отражают стремление построить Кханьхоа как новый центр роста Южного Центрального региона.
Участница шествия, актриса Нгуен Ньы Хань, рассказала, что все участники много дней репетировали, чтобы обеспечить синхронность каждого движения. «Выступать перед большим количеством жителей и туристов — это огромная радость. Мы хотим передать образ молодой, открытой, самобытной и дружелюбной Кханьхоа. Поддержка зрителей вдоль маршрута помогает артистам сохранять воодушевление и успешно завершить своё выступление», — сказала актриса.
Туристка из Ханоя Май Тхи Нгует поделилась: «Меня впечатлили масштаб сцены и то, как программа представила культуру моря, культуру чам и раглай. Атмосфера очень оживлённая, но при этом сохраняется уникальный характер Кханьхоа. Я намерена уделить больше времени посещению достопримечательностей в дни проведения Фестиваля».
Уличный карнавал является одним из главных мероприятий Фестиваля моря Кханьхоа-2026. Программа создаёт новые культурные и туристические продукты в вечернее время, одновременно продвигая образ земли «страны благовоний, моря ласточкиных гнёзд» среди отечественных и зарубежных туристов.
Посредством искусства, музыки и масштабных моделей цветочных платформ программа передаёт послание о развитии морской экономики в сочетании с сохранением наследия, защитой окружающей среды и международной интеграцией. Яркие краски карнавала способствуют формированию образа современной, динамичной, гостеприимной Кханьхоа, которая активно развивается на новом этапе.
Фестиваль моря Кханьхоа-2026 включает более 40 культурных, художественных, спортивных, туристических мероприятий и мероприятий по продвижению торговли, которые проходят в различных местах на территории провинции. В событии принимают участие тысячи артистов, мастеров народного искусства, исполнителей, а также художественные коллективы из Вьетнама и других стран. Ожидается, что Фестиваль привлечёт от 600 000 до 800 000 жителей и туристов.