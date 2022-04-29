Японский чиновник: Вьетнам является расширяющимся стратегическим партнером с общими стратегическими интересами

По сообщению корреспондента ВИА в Японии, выступая на пресс-конференции в Токио 28 апреля, этот чиновник сказал, что целью поездки премьер-министра Кисиды в Юго-Восточную Азию на этот раз является укрепление сотрудничества с этими странами для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, еще большее укрепление координации по Видению АСЕАН о Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP). Кроме того, как единственная азиатская страна, входящая в Группу ведущих промышленно развитых стран (G7), Япония также хочет обменяться мнениями со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в Украине.

Премьер-министр Кисида посетит Вьетнам с официальным визитом с 30 апреля по 1 мая. Ожидается, что в ходе своего визита во Вьетнам 1 мая премьер-министр Кисида проведет переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьином, будет иметь встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Помимо Вьетнама, в ходе своей зарубежной поездки премьер-министр Кисида посетит еще две страны Юго-Восточной Азии, Индонезию и Таиланд.