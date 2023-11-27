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Японский ученый: Светлые перспективы вьетнамо-японских отношений
По словам доктора Томотака Седзи, японцы считают Вьетнам идеальным туристическим направлением благодаря его близкому географическому положению, привлекательным достопримечательностям и кухне. По его мнению, во Вьетнаме очень быстро развивающаяся экономика, а его жители полны энергии.
Он также выразил свое восхищение тем, что вьетнамцы чувствуют себя знакомыми с Японией, а японцы считают вьетнамцев очень дружелюбными, особенно когда в восточноазиатской стране проживает много вьетнамцев. Чувство знакомства играет важную роль в развитии сотрудничества Японии с Вьетнамом, продолжил он.
Говоря о сильных сторонах вьетнамско-японских отношений, он подтвердил, что две страны могут установить и поддерживать прочные двусторонние отношения благодаря географической близости, этнической симпатии, а также экономической взаимодополняемости и совпадению стратегических интересов.
Он сказал, что первой сильной стороной является экономическое сотрудничество, подчеркнув, что двустороннее сотрудничество в этой области достигло значительного прогресса. Япония давно ценит экономическое сотрудничество в своей внешней политике. Обладая мощным экономическим потенциалом, Япония хочет использовать свои преимущества для укрепления отношений с Вьетнамом. Безопасность также является очень важной областью сотрудничества, сказал Седзи, уточнив, что у обеих сторон есть много перспектив для сотрудничества в этом отношении.
Говоря о проблемах двусторонних отношений, он отметил, что, несмотря на хорошие отношения между двумя странами, Вьетнаму и Японии еще предстоит решить ряд вопросов, в том числе и в области технического сотрудничества. По его словам, необходимо поддерживать и углублять отношения между двумя странами путем расширения сотрудничества в таких областях, как устойчивая экономика, охрана окружающей среды и региональная безопасность. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество в области экономики и безопасности между двумя странами будет развиваться в ближайшее время.
Доктор Томотака Седзи отметил, что существует множество проблем, которые затрагивают не только Вьетнам и Японию, но и другие страны мира, например, изменение климата. Каждая страна сталкивается с различными проблемами, например, с проблемами окружающей среды. Поэтому, по его мнению, Япония и Вьетнам должны совместно работать над решением этих проблем, и это может стать потенциальной областью сотрудничества в будущем.