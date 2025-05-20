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Японские предприятия инвестируют 6 миллиардов долларов в энергетическую и промышленную инфраструктуру Хошимина
Кроме того, инвесторы также приступают к реализации проекта по строительству нефтепровода, соединяющего порт Вунганг (Вьетнам) со столицей Лаоса — Вьентьяном. Ожидаемый объём инвестиций в проект составит от 500 до 700 миллионов долларов США.
Председатель совета директоров корпорации KOGI Нгуен Хонг Хуэ подчеркнул, что эти проекты играют важную роль в развитии экономики как Хошимина, так и страны в целом. Он отметил, что сразу после визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в страны Ближнего Востока в октябре 2024 года корпорация KOGI начала активные переговоры с партнёрами, которые завершились успешным подписанием соглашения.
«Вьетнам обладает огромным потенциалом, особенно в нефтегазовой отрасли, при условии наличия развитой инфраструктуры регионального значения. Участие в проекте ведущих международных корпораций создаёт основу для устойчивого и взаимовыгодного развития не только Вьетнама, но и всего региона», — отметил Нгуен Хонг Хуэ.
Советник корпорации Mazda Oil Коки Кобаяси выразил желание компании расширить своё присутствие во Вьетнаме, особенно в области энергетики, и принять участие в новых проектах.
Говоря о проекте завода по производству компонентов для двигателей с водородными технологиями, Нгуен Хонг Хуэ подчеркнул, что стратегическая поддержка со стороны Японии, как одного из лидеров в сфере двигателестроения, будет способствовать внедрению передовых решений в транспортной отрасли Вьетнама. Проект поможет решать экологические задачи и обеспечивать устойчивый экономический рост.
По его словам, недавно принятые Резолюции Политбюро — Резолюция №57 о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также Резолюция №68 о поддержке частного сектора — стали мощным импульсом и источником вдохновения для вьетнамского бизнеса в стремлении к сотрудничеству с ведущими международными партнёрами. Сотрудничество и вклад бизнес-сообщества являются движущей силой для Вьетнама в уверенном достижении своих целей в новую эпоху развития страны.