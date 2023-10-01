НОВОСТИ
Японские инвесторы увеличивают капитал в южных провинциях
Недавно японские предприятия, в том числе Nitto Denko Co., Ltd., Yuwa Co., Ltd., SKM Co., Ltd. и AEON Co., Ltd., получили инвестиционные лицензии на расширение своих заводов в Биньзыонге, в общей сложности инвестиционный капитал которых составляет 168 млн долларов США. В то же время компания Matsuya R&D Co., Ltd. (Япония), специализирующаяся на производстве медицинского оборудования и инструментов, открыла свой шестой завод в Донгнае.
Общим моментом является то, что многие южные провинции и города рассматривают Японию как ключевой рынок для привлечения инвестиций. Поэтому в сентябре этого года по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией многие населенные пункты, такие как Биньзыонг и Донгнай, организовали встречи с японскими инвесторами, чтобы воспользоваться возможностями привлечения инвестиций.
В промышленной «столице» Биньзыонг Япония в настоящее время является вторым по величине инвестором с 350 проектами, общий инвестиционный капитал которых составляет почти 6 миллиардов долларов США. Здесь представлены такие известные компании, как Aeon Group, занимающаяся коммерческим развитием; Mitsubishi по развитию автомобильной промышленности; Toshiba Corporation и Foster Electronics Corporation по производству электронных компонентов.
Многие японские предприятия также выбирают Донгнай в качестве места для создания производственных баз, поскольку в этом месте находится строящийся международный аэропорт Лонгтхань. В этом населенном пункте в настоящее время реализуются 272 инвестиционных проекта японских предприятий с общим инвестиционным капиталом 5,59 млрд долларов США, занимая 3-е место в таблице по количеству проектов и совокупному инвестиционному капиталу иностранных инвесторов в провинции.
Еще один населенный пункт на юге, который становится привлекательным местом для привлечения японских инвесторов, — это Лонг Ан. В настоящее время в этой провинции реализовано 138 инвестиционных проектов японских предприятий с инвестиционным капиталом в 767 миллионов долларов США, и она является местом с наибольшим количеством японских предприятий в регионе дельты Меконга. В последнее время японские проекты в Лонгане постоянно расширяют свои масштабы и увеличивают инвестиционный капитал.
Устранение узких мест для привлечения «волны» инвестиций из Японии
Чтобы поймать «волну» инвестиций из Японии, с начала 2023 года по настоящее время начата серия межрегиональных инфраструктурных проектов в южных провинциях: Кольцевая дорога №3 протяженностью 76,3 км (проходящая через 4 населенных пункта: Хошимин, Биньзыонг, Донгнай, Лонган), шоссе Бьенхоа – Вунгтау, мост Фыок-ан – соединяющий порт Каймеп – порт Тхивай и т. д. Это предпосылка для привлечения инвесторов, и она объясняется тем, что крупные компании при принятии решения о размещении своих производственных предприятий в первую очередь обращают внимание на инфраструктуру.
Многие населенные пункты также намерены сократить административные процедуры, например, в Хошимине восстанавливается механизм «одного окна» в промышленных парках, чтобы избежать ситуации, когда инвесторам приходится проходить «через множество дверей», и позволить предприятиям оценить управленческий потенциал департаментов и отраслей. Между тем, с 2023 года Биньзыонг будет выполнять все онлайн-процедуры, связанные с бизнесом.
Благодаря радикальному устранению узких мест в инфраструктуре и инвестиционной среде, южные провинции и города не только привлекут «волну» инвестиций из Японии, но в ближайшем будущем можно будет также ожидать появления инвесторов из Западной Европы и Северной Америки.