Японские инвесторы увеличивают капитал в южных провинциях

После того как в конце августа в рамках проекта международного аэропорта Лонгтхань (Донгнай) началось строительство терминала и взлетно-посадочной полосы, многие иностранные инвестиционные компании ищут земельные фонды для инвестиций в Донгнай. Фото: baogiaothong.vn