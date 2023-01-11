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НОВОСТИ

Японская корпорация вложила 1,2 млрд. долл. США в городские проекты Биньзыонга

Глава южной провинции Биньзыонг приветствовал эффективные инвестиции японской корпорации Tokyu в городское развитие провинции и предложил корпорации также инвестировать в транспортную инфраструктуру. На рабочем совещании с представителями Tokyu 10 января секретарь провинциального комитета партии Нгуен Ван Лой заявил, что в ближайшие годы Биньзыонг будет уделять приоритетное внимание развитию инфраструктуры, особенно транспортных проектов, связывающих провинцию с другими регионами.

Корпорация Tokyu создала совместное предприятие с BecamexIDC в 2012 году, которая на сегодняшний день инвестировала 1,2 млрд. долл. США в схему городского развития. Некоторые проекты в схеме были завершены и введены в эксплуатацию, такие как многоквартирные дома Sora Garden, международная школа Viet Hoa и коммерческая зона Hikari.

Лой подчеркнул, что Биньзыонг является одной из ведущих провинций страны по уровню социально-экономического развития и привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

В 2022 году провинция привлекла более 3 млрд. долл. США ПИИ, заняв второе место в стране по привлечению ПИИ после Хошимина.

На территории находится 341 японский проект с общим уставным капиталом более 5,8 млрд. долл. США. В основном они занимаются производством электронных компонентов, электронных схем и микросхем, сборкой автомобилей, производством чугуна и стали, вспомогательными отраслями и коммерческими услугами.

Глава Биньзыонга также сообщил, что провинция привлекает инвестиции в проекты, в которых используются передовые и экологически безопасные технологии, менее трудоемкие и с более высокой добавленной стоимостью.

ВИА/ИЖВ

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