НОВОСТИ
Япония приглашает Вьетнам на расширенный саммит G7
Что касается анализа, проведенного иностранными СМИ, то желание Японии пригласить Вьетнам и Индонезию в G7 показывает, что Япония придает большое значение отношениям с АСЕАН и хочет повысить уровень отношений до уровня всеобъемлющего партнерства, заявила Фам Тху Ханг, что Вьетнам высоко оценил значительный и существенный прогресс в отношениях между АСЕАН и Японией, вносящий позитивный вклад в достижение общей цели мира, безопасности, стабильности и процветания.
«Вьетнам приветствует и готов работать со странами АСЕАН и Японией, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень к 50-летию отношений АСЕАН и Японии в 2023 году», — сказала Фам Тху Ханг.