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НОВОСТИ

Япония приглашает Вьетнам на расширенный саммит G7

Вьетнам приветствует и готов работать со странами АСЕАН и Японией, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень к 50-летию отношений АСЕАН и Японии в 2023 году
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Кисида Фумио фотографируются вместе. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Во второй половине дня 23 марта на очередной пресс-конференции МИД заместитель пресс-секретаря МИД Фам Тху Ханг сообщила, что 20 марта правительство Японии объявило о приглашении вьетнамских лидеров для участия в расширенном саммите группы G7 в Хиросиме, запланированном на период с 20 по 21 мая 2023 года.

Что касается анализа, проведенного иностранными СМИ, то желание Японии пригласить Вьетнам и Индонезию в G7 показывает, что Япония придает большое значение отношениям с АСЕАН и хочет повысить уровень отношений до уровня всеобъемлющего партнерства, заявила Фам Тху Ханг, что Вьетнам высоко оценил значительный и существенный прогресс в отношениях между АСЕАН и Японией, вносящий позитивный вклад в достижение общей цели мира, безопасности, стабильности и процветания.

«Вьетнам приветствует и готов работать со странами АСЕАН и Японией, чтобы поднять двусторонние отношения на новый уровень к 50-летию отношений АСЕАН и Японии в 2023 году», — сказала Фам Тху Ханг.

ВИА/ИЖВ

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