Япония наградила бывших руководителей Вьетнама орденом Восходящего солнца
За более чем 50 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Вьетнамом и Японией продолжали активно развиваться, став одной из наиболее успешных моделей всестороннего и эффективного двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Японией.
Такой прогресс отражает неизменные усилия многих поколений обеих стран по формированию и укреплению связей, в том числе значительный вклад двух бывших руководителей Вьетнама.
Орден Восходящего солнца, одна из самых престижных наград Японии, признаёт не только их личный вклад, но и высокую оценку японским правительством совместных усилий, способствовавших продвижению двусторонних отношений.
От имени правительства и государства Японии премьер-министр Санаэ Такаити вручила орден «Большого креста» Нонг Дык Ману и Нгуен Тан Зунгу.
Выступая на церемонии, бывший генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань заявил, что для него большая честь получить эту награду вместе с Нгуен Тан Зунгом, назвав её признанием коллективного вклада многих поколений, приверженных продвижению отношений между Вьетнамом и Японией.
Подчеркнув, что Япония является надёжным, искренним другом и важным партнёром Вьетнама во многих областях, бывший руководитель заявил, что на протяжении всего времени, когда он занимал ключевые партийные и государственные посты, он всегда рассматривал укрепление отношений между Вьетнамом и Японией как один из главных стратегических приоритетов в общей внешней политике страны.
Он также напомнил о своём официальном визите в Японию в 2009 году, когда он и тогдашний премьер-министр Таро Асо выступили с совместным заявлением об установлении «стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии».
На посту премьер-министра с 2006 по 2016 год Нгуен Тан Зунг сыграл центральную роль в превращении договорённостей на высоком уровне в конкретное сотрудничество, способствуя углублению связей в политической и экономической сферах, а также обменов между народами.