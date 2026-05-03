Япония наградила бывших руководителей Вьетнама орденом Восходящего солнца

Премьер-министр Ле Минь Хынг и премьер-министр Японии Такаити Санаэ фотографируются с делегатами. Фото: ВИА.

За более чем 50 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Вьетнамом и Японией продолжали активно развиваться, став одной из наиболее успешных моделей всестороннего и эффективного двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Японией.

Такой прогресс отражает неизменные усилия многих поколений обеих стран по формированию и укреплению связей, в том числе значительный вклад двух бывших руководителей Вьетнама.

Орден Восходящего солнца, одна из самых престижных наград Японии, признаёт не только их личный вклад, но и высокую оценку японским правительством совместных усилий, способствовавших продвижению двусторонних отношений.

От имени правительства и государства Японии премьер-министр Санаэ Такаити вручила орден «Большого креста» Нонг Дык Ману и Нгуен Тан Зунгу.

Премьер-министр Ле Минь Хынг (слева) вручает цветы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити награждает бывшего премьер-министра Нгуен Тан Зунга Большим крестом Ордена Восходящего солнца. (Фото: ВИA)

Выступая на церемонии, бывший генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань заявил, что для него большая честь получить эту награду вместе с Нгуен Тан Зунгом, назвав её признанием коллективного вклада многих поколений, приверженных продвижению отношений между Вьетнамом и Японией.

Подчеркнув, что Япония является надёжным, искренним другом и важным партнёром Вьетнама во многих областях, бывший руководитель заявил, что на протяжении всего времени, когда он занимал ключевые партийные и государственные посты, он всегда рассматривал укрепление отношений между Вьетнамом и Японией как один из главных стратегических приоритетов в общей внешней политике страны.

Он также напомнил о своём официальном визите в Японию в 2009 году, когда он и тогдашний премьер-министр Таро Асо выступили с совместным заявлением об установлении «стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии».

На посту премьер-министра с 2006 по 2016 год Нгуен Тан Зунг сыграл центральную роль в превращении договорённостей на высоком уровне в конкретное сотрудничество, способствуя углублению связей в политической и экономической сферах, а также обменов между народами.