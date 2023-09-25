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Япония высоко оценила результаты Программы оценки потенциала сил, готовящихся к участию в миротворческих деятельности ООН

Программа оценки потенциала сил, готовящихся к участию в миротворческих деятельности ООН (CEPPP 2023), которая прошла в рамках 4-го цикла экспертной группы по поддержанию мира с 13 по 21 сентября 2023 года под председательством Вьетнама и Японии, была успешно завершена. Представители стран-членов АСЕАН в расширенном составе (ADMM ) высоко оценили подготовку и организацию принимающего Вьетнама, а также результаты этой программы. В частности, Япония в качестве сопредседателя высоко оценила усилия Министерства национальной обороны и Управления миротворческих операций.

От имени международных сил, участвующих в учениях, директор по международному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе при Министерстве национальной обороны Японии, глава группы японских экспертов по поддержанию мира Масузава Томоко высоко оценила усилия Министерства национальной обороны Вьетнама в целом, и Управления миротворческих операций в частности, за активную поддержку Японии в организации CEPPP 2023. По её словам, Вьетнам и Япония в течение последних двух лет тесно сотрудничали в подготовке к этому мероприятию, чтобы принести пользу участвующим странам.

«Благодаря ежедневному контакту, а также мониторингу активного участия стран в общетеоретических занятиях и в обучении специальным навыкам я могу подтвердить, что мы достигли цели CEPPP – содействовать сотрудничеству между странами, участвующими в CEPPP 2023», – добавила Масузава Томоко.

Масузава Томоко особо подчеркнула вклад женщин-участниц CEPPP 2023 в качестве преподавателей, студентов и сотрудников службы безопасности. С самого начала подготовки к CEPPP 2023 Вьетнам и Япония учли гендерное равенство. Женщины-солдаты приняли участие в многих учениях CEPPP, что подтвердило тесное сотрудничество обеих сторон в повышении роли женщин в поддержании мира и безопасности. Учитывая растущую роль женщин, участвующих в поддержании мира и безопасности, и Вьетнам, и Япония прилагают усилия к повышению осведомленности стран-членов ADMM об этом вопросе.

Выражая желание продолжать сотрудничать с Вьетнамом в миротворческой деятельности, Масузава Томоко надеется, что члены ADMM , участвовавшие в CEPPP 2023, применят полученные знания на практике. «Давайте внесём вклад в мир и безопасность во всем мире», — призвала глава группы японских экспертов по поддержанию мира.

ИЖВ/ВИА

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