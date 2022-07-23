Япония высоко оценивает роль японско-вьетнамских связей в региональном мире и стабильности

Министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг (справа) приветствует министра обороны Японии Киши Нобуо. Фото: ВИА

Официальный представитель министерства обороны Японии подтвердил, что сотрудничество между Японией и Вьетнамом приобретает все большее значение для мира и стабильности в регионе и для международного сообщества в контексте меняющейся ситуации в мире.

Выступая 21 июля в Токио на пресс-конференции, посвященной «Белой книге» по обороне Японии до 2022 года, чиновник подчеркнул двусторонние отношения между Японией и Вьетнамом.

В «Белой книге» за 2022 год министерство заявило, что визит во Вьетнам министра обороны Японии Киси Нобуо в сентябре 2021 года не только способствовал укреплению двусторонних отношений, но и открыл новую главу в двустороннем оборонном сотрудничестве, тем самым способствуя поддержанию международного и регионального мира и стабильности.

Особое внимание было уделено подписанию соглашения о передаче технологий и оборонной техники, состоявшемуся в ходе этого визита.

В «Белой книге» также отмечается, что Вьетнам проводит многостороннюю внешнюю политику, выстраивает дружественные отношения со всеми странами мира, активно участвует в деятельности по международному и региональному сотрудничеству.



