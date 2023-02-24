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Япония всегда является одним из ведущих важных стратегических партнеров Вьетнама
На церемонии от имени Правительства и народа Вьетнама заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг направил послу Японии и его супруге, а также императору, императрице и императорской семье, правительству и народу Японии самые теплые поздравления.
Япония всегда является одним из ведущих важных стратегических партнеров Вьетнама, а между странами регулярно приходят обмены делегациями высокого уровня и на всех уровнях. Две страны тесно сотрудничали, оказывая друг другу практическую и ценную поддержку в профилактике и борьбе с пандемией COVID-19. Япония является крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама, вторым по величине партнером в сфере труда, третьей страной по инвестициям и количеству туристов, четвертой по торговле; вносит важный вклад в процесс социально-экономического развития, индустриализации и модернизации Вьетнама.
Отношения между населенными пунктами двух стран также являются ярким моментом c более 70 пар населенных пунктов обеих стран, имеющих связи сотрудничества. Народная дипломатия активно развивается. Общее количество вьетнамцев, живущих, работающих и обучающихся в Японии, достигает почти 500.000 человек, делая их вторым по величине сообществом экспатов в этой стране, активно вносящим вклад в социально-экономическое развитие Японии, и которое является важным мостом для отношений между двумя странами.
Вьетнам и Япония тесно сотрудничают на многосторонних форумах и в механизмах как на региональном, так и на глобальном уровнях, таких как Организация Объединенных Наций, сотрудничество в развитии субрегиона Меконга; активно координируют региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, продвигая экономические связи и проводя либерализацию торговли посредством подписания и реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).
Можно сказать, что вьетнамско-японские отношения находятся на очень хорошем этапе развития. Две страны тесно сотрудничают в различных сферах и являются по-настоящему искренними друзьями и надежными партнерами друг друга.
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выразил уверенность, что обширное стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией выйдет на новый этап развития, который будет отличаться более всесторонним, эффективным и устойчивым образом, отвечающим чаяниям и интересам двух народов, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и мире.
По словам посла Японии во Вьетнаме Ямады Такио, нынешние отношения Японии и Вьетнама считаются лучшими в истории. В контексте нестабильной международной и региональной ситуации две страны по-прежнему считают друг друга более важными стратегическими партнерами, чем раньше, и продолжают строить и развивать очень хорошие отношения во всех областях.
Посол подтвердил, что Япония желает работать с Вьетнамом для дальнейшего продвижения деятельности во имя мира и процветания в регионе, подчеркнув, что Вьетнам является важным партнером в реализации инициативы «Индийский океан - Тихий океан свободен и открыт».
Выразив надежду, что японские предприятия увеличат инвестиции во Вьетнам и запустят новые проекты, посол сказал, что это создаст еще более позитивный цикл в экономике обеих стран.