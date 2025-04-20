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Языковой мост Вьетнама в Брюсселе
Эти книги, переданные библиотеке Muntpunt Всеобщей ассоциацией вьетнамцев в Бельгии (UGVB), предназначены для детей в возрасте от 0 до 6 лет — маленьких ростков, растущих между двумя культурами. В сборник вошли вьетнамские народные сказки, такие как «Бамбук с сотней узлов», нежные детские стихи, а также яркие и живые комиксы.
Каждая страница книги не только несёт в себе образовательное послание, но и служит мостиком, соединяющим детей с их корнями. Среди многих популярных в Бельгии языков, таких как французский, нидерландский, немецкий, английский…, вьетнамский теперь также занимает своё место — пусть скромное, но гордое — как символ знаний и интеграции.
В беседе с корреспондентом ВИА в Брюсселе Бренда, ответственная за детский сектор библиотеки Muntpunt, отметила: «То, что маленькие вьетнамские дети могут соприкасаться с книгами на родном языке не дома, а именно в общественном культурном пространстве, — это бесценный опыт».
Нгуен Чунг Тхуи, глава культурно-социального отдела UGVB, добавила: «Мы не просто приносим книги в библиотеку. Мы стремимся создать настоящий „вьетнамский уголок“, где дети смогут читать, слушать стихи, играть в народные игры и говорить на родном языке — свободно и с радостью».
На церемонии передачи книг библиотека Muntpunt обрела новые краски, пропитанные духом Вьетнама. Небольшой уголок в библиотеке наполнился детским смехом, играми и атмосферой домашнего уюта — здесь дети играли в О-ан-куань, вьетнамскую традиционную игру, которая, казалось бы, уже забыта в век технологий.
Среди участников мероприятия была и 13-летняя Ву Хонг Нган, которая поделилась своими чувствами:
«Когда я держу эти книги в руках, мне кажется, будто я снова во Вьетнаме и читаю их вместе с бабушкой и дедушкой у себя дома. Благодаря вьетнамской книжной полке у меня есть возможность сохранять навыки чтения и письма на вьетнамском, несмотря на то, что я живу за границей».
В этот особенный день писательница и журналистка Киеу Бич Хыонг, много лет живущая вдали от родины в Бельгии, подарила библиотеке Muntpunt серию комиксов «Сигнал OGO». Эта работа живо отражает повседневную жизнь детей, растущих в семьях с несколькими культурами, где они часто оказываются в забавных и непростых ситуациях на стыке идентичности и интеграции.
Автор отметила: «Чтение на родном языке помогает детям глубже понимать свою национальную идентичность, а родителям — находить общий язык с детьми, особенно в многоязычной среде».
Событие по передаче вьетнамских книг в библиотеку Muntpunt стало не просто общественной акцией, но и мероприятием, наполненным чувствами: вьетнамский язык заслуживает присутствия в самом сердце Европы, где переплетаются сотни языков и культур. Эти маленькие книжки, написанные на языке страны, находящейся более чем в 9 000 километрах от Брюсселя, теперь здесь — на книжных полках, в руках у детей и в их снах, полных образов родины.