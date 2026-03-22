Явка избирателей на всеобщих выборах стала самой высокой за всю историю

На пресс-конференции 21 марта, посвящённой оглашению резолюции об итогах всеобщих выборов и списка избранных депутатов Национального собрания XVI созыва. (Фото: ВИА)

Как заявил 21 марта на пресс-конференции Нгуен Хыу Донг, председатель Комитета Национального собрания по делам депутатов и член Национального избирательного совета, явка избирателей по всей стране достигла самого высокого уровня за всю историю. Пресс-конференция была посвящена обнародованию резолюции об итогах всеобщих выборов и списка избранных депутатов Национального собрания XVI созыва.

Согласно предварительным данным из 34 провинций и городов центрального подчинения, в голосовании приняли участие 76.198.214 из 76.423.940 избирателей, имеющих право голоса, что составляет 99,7% - это самый высокий показатель явки, когда-либо зарегистрированный в истории.

Что касается выборов депутатов Национального собрания XVI созыва, то из 863 кандидатов были избраны 500 депутатов. Из числа кандидатов, выдвинутых центральными органами и организациями, были избраны 214 человек, а двое не прошли.

Результаты выборов показали, что в составе нового парламента сократилась доля депутатов, работающих на непостоянной основе и одновременно занимающих должности в исполнительных или судебных органах, при этом увеличилось число профессиональных парламентариев. Ожидается, что доля депутатов, работающих на постоянной основе, составит 40% - это самый высокий показатель за всю историю.

Примечательно, что впервые за 16 созывов уровень избрания кандидатов, выдвинутых центральными органами и баллотировавшихся по местным избирательным округам, оказался самым высоким за всю историю: были избраны 214 из 216 кандидатов. Все депутаты, которые, как ожидается, будут работать на постоянной основе, получили мандаты. Кроме того, в состав Национального собрания впервые войдет представитель народности Озу, одной из самых малочисленных этнических групп Вьетнама, а доля женщин-депутатов остается высокой и составляет 30%.

Что касается выборов депутатов Народных советов всех уровней, то, согласно сообщениям из 34 провинций и городов, в соответствии с законом были избраны 2.552 депутата Народных советов провинциального уровня, а также 72.437 депутатов Народных советов общинного уровня.

По словам Нгуен Хыу Донга, успех всеобщих выборов стал отражением тщательной, демократичной и соответствующей закону подготовки кадров, а также высокого уровня политической сознательности и гражданской ответственности избирателей.

Он добавил, что на протяжении всего избирательного процесса обеспечивались политическая безопасность, общественный порядок и безопасность, при этом не произошло ни одного серьёзного инцидента или нештатной ситуации. Количество жалоб и обращений, связанных с выборами, оказалось значительно ниже, чем в предыдущие созывы.

Нгуен Хыу Донг отметил, что важнейшим фактором, обеспечившим успех выборов, стало тесное и решительное руководство со стороны Центрального комитета Партии, а также Политбюро, Секретариата и партийных комитетов всех уровней.

По его словам, успеху выборов также способствовали доверие народа, общенародное единство, чувство ответственности граждан и активное участие всей политической системы.