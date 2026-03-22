НОВОСТИ
Явка избирателей на всеобщих выборах стала самой высокой за всю историю
Как заявил 21 марта на пресс-конференции Нгуен Хыу Донг, председатель Комитета Национального собрания по делам депутатов и член Национального избирательного совета, явка избирателей по всей стране достигла самого высокого уровня за всю историю. Пресс-конференция была посвящена обнародованию резолюции об итогах всеобщих выборов и списка избранных депутатов Национального собрания XVI созыва.
Согласно предварительным данным из 34 провинций и городов центрального подчинения, в голосовании приняли участие 76.198.214 из 76.423.940 избирателей, имеющих право голоса, что составляет 99,7% - это самый высокий показатель явки, когда-либо зарегистрированный в истории.
Что касается выборов депутатов Национального собрания XVI созыва, то из 863 кандидатов были избраны 500 депутатов. Из числа кандидатов, выдвинутых центральными органами и организациями, были избраны 214 человек, а двое не прошли.
Результаты выборов показали, что в составе нового парламента сократилась доля депутатов, работающих на непостоянной основе и одновременно занимающих должности в исполнительных или судебных органах, при этом увеличилось число профессиональных парламентариев. Ожидается, что доля депутатов, работающих на постоянной основе, составит 40% - это самый высокий показатель за всю историю.
Что касается выборов депутатов Народных советов всех уровней, то, согласно сообщениям из 34 провинций и городов, в соответствии с законом были избраны 2.552 депутата Народных советов провинциального уровня, а также 72.437 депутатов Народных советов общинного уровня.
По словам Нгуен Хыу Донга, успех всеобщих выборов стал отражением тщательной, демократичной и соответствующей закону подготовки кадров, а также высокого уровня политической сознательности и гражданской ответственности избирателей.