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НОВОСТИ

ЮНФПА и KOICA обещают продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в деле искоренения гендерного насилия

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выделило 5,5 миллионов долларов США на финансирование двух новостных проектов, направленных на поддержку правительства Вьетнама при технической и финансовой поддержке ЮНФПА для решения проблемы гендерного насилия в отношении женщин и девочек, особенно таких групп, как люди с ограниченными возможностями и ЛГБТК+ сообщества.
  На церемонии запуска проекта по содействию тиражированию модели Единого центра обслуживания, также известного как Anh Duong House, в других населенных пунктах Вьетнама, в Ханое 13 января. Фото: ВИA  
13 января представитель ЮНФПА во Вьетнаме Мэтт Джексон и директор KOICA во Вьетнаме Ли Бюнг Хва совместно запустили два важных проекта, финансируемых KOICA, по содействию тиражированию модели Единого центра обслуживания (ЕЦО), также известного как Anh Duong House, в других населенных пунктах Вьетнама, а также по поддержке чрезвычайной помощи и восстановления после стихийных бедствий для Anh Duong House в провинции Куангнинь.

ЮНФПА во Вьетнаме будет тесно сотрудничать с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA), Министерством культуры, спорта и туризма и другими соответствующими министерствами и ведомствами, а также местными властями Куангниня, Хатиня и Кханьхоа, чтобы полностью реализовать этот проект к концу 2027 года.

При поддержке KOICA в рамках 1-го этапа проекта «Создание модели поддержки для реагирования и предотвращения насилия в отношении женщин и девочек во Вьетнаме» с 2017 по 2021 год в провинции Куангнинь в 2020 году был создан и открыт первый в мире Anh Duong House для оказания комплексных услуг жертвам гендерного насилия.

В 2022 году KOICA и ЮНФПА обязались осуществить первый проект «промежуточной фазы», чтобы поддержать и укрепить достижения первой фазы и обеспечить устойчивое и долгосрочное функционирование Anh Duong House в провинции Куангнинь.

После успеха этих двух проектов KOICA решила профинансировать проект второй фазы под названием «Содействие тиражированию модели предотвращения и реагирования на насилие в отношении женщин и девочек во Вьетнаме для усиления поддержки предоставления услуг женщинам и девочкам, подвергшимся насилию». Этот проект будет способствовать созданию и функционированию новых домов Anh Duong House в других населенных пунктах.

Он будет способствовать укреплению межсекторальных мер по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек на национальном и субнациональном уровнях. В рамках инициативы приоритетное внимание будет уделяться группам людей с ограниченными возможностями и ЛГБТК+. Он также повысит осведомленность работодателей, сотрудников, профсоюзов и общественности о сексуальном насилии и домогательствах на рабочем месте, особенно в промышленных зонах. Основным компонентом проекта будет изменение поведения, привлечение мужчин и мальчиков с помощью целевых коммуникационных кампаний, направленных на формирование позитивных мужских качеств и устранение коренных причин насилия.

Кроме того, KOICA профинансирует 2-й проект «промежуточной фазы», который будет реализован в 2025 году и будет направлен на «Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и восстановление после стихийных бедствий для Единого центра обслуживания Куангнинь». ЮНФПА будет оказывать техническую поддержку в целях укрепления готовности к стихийным бедствиям и потенциала реагирования на них как на местном, так и на национальном уровнях, обеспечивая тем самым лучшую подготовленность общин к преодолению чрезвычайных ситуаций, связанных с гендерным насилием.

В своем выступлении Джексон сказал: «Первый Anh Duong House быстро заложил основу для создания новых домов в других местах по всему Вьетнаму. В 2022 году при финансовой поддержке правительства Японии в провинции Тханьхоа, городе Дананг и Хошимине были открыты еще три таких дома. Последующие расходы были покрыты за счет финансирования правительства Австралии, а также нового центра, о котором я упоминал, в Хоабинь, и шестого, который откроется в провинции Аньзанг через несколько месяцев».

К настоящему времени центры ЕЦО предоставили комплексные услуги поддержки 1670 пострадавшим и обработали более 26 000 звонков на горячую линию. Эти центры являются ярким примером оказания комплексной поддержки жертвам гендерного насилия, демонстрируя, как межсекторальная координация - в партнерстве с MoLISA, местными властями и международными партнерами - может изменить ответ на насилие и создать безопасные, доступные пути к восстановлению.

Со своей стороны, Ли подчеркнул значимость средств KOICA для ЮНФПА. Он сказал: «Эти проекты служат свидетельством силы сотрудничества. Партнерство между KOICA, ЮНФПА, Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Министерством культуры, спорта и туризма и нашими преданными партнерами в Куангнинь, Хатинь и Кханьхоа играет решающую роль в успехе этого проекта. Я твердо верю, что эти совместные усилия будут способствовать созданию безопасного и справедливого общества для всех женщин и девочек во Вьетнаме. Давайте объединим усилия, чтобы разорвать порочный круг насилия, расширить возможности выживших и построить будущее, в котором каждая женщина и девочка сможет полностью реализовать свой потенциал. KOICA обязуется поддерживать реализацию этого будущего».

ВИА/ИЖВ

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