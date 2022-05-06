ЮНФПА: Вьетнам добился многих успехов в планировании семьи

Наоми Китахара – представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) во Вьетнаме. Фото: Чан Тхань Занг/ИЖВ

5 мая в Ханое Главное статистическое управление и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) во Вьетнаме провели церемонию запуска нового проекта по поддержке Вьетнама в разработке и использовании данных о населении, стратегии и планов социально-экономического развития, и в то же время мониторинга прогресса в достижении Целей устойчивого развития.

Также на церемонии ЮНФПА обнародовал отчет о народонаселении мира в 2022 году: «Видимые темные стороны: свидетельства о необходимости действий для реагирования на игнорируемый кризис нежелательной беременности».

По этому случаю, в кулуарах мероприятия, г-жа Наоми Китахара, представитель ЮНФПА во Вьетнаме, поделилась с прессой информацией о соответствующем содержании.

Наоми Китахара отметила, что за прошедшие годы Вьетнам добился многих достижений, очень быстро развиваясь в социально-экономической сфере. Однако, как и многие другие страны, Вьетнам также сильно пострадал от эпидемии COVID-19. В этом контексте нужны качественные данные, чтобы понять текущую ситуацию, а также помочь политикам составить лучшие планы, помогая процессу экономического развития Вьетнама в ближайшее время вернуться к тому, что было до пандемии. Она указала на то, что чем лучше данные, тем лучше жизнь, и что страны с хорошими показателями всегда имеют самые сильные достижения в области социально-экономического развития.

Тема Доклада о народонаселении мира за этот год посвящена скрытому кризису во Вьетнаме и во всем мире — нежелательной беременности. Согласно отчету, почти 50% беременностей в мире являются незапланированными. Это оказывает большое давление на женщин и детей.

При незапланированной беременности женщина не может преследовать свои цели образования и трудоустройства, и в то же время незапланированная беременность также очень негативно сказывается на дальнейшей жизни женщин и детей, а также общества в целом, препятствуя развитию страны и достижению Целей устойчивого развития.

В Докладе о народонаселении мира также указывалось на последствия незапланированных беременностей, отмечая то, что COVID-19 и другие проблемы усугубили ее.

Наоми Китахара подчеркнула, что Фонду ООН в области народонаселения и вьетнамским властям необходимо объединить усилия, чтобы в ближайшее время справиться с этой ситуацией. Это поможет достичь трех ключевых целей Организации Объединенных Наций: ни одна материнская смертность не может быть предотвращена, удовлетворить все потребности в контрацепции и полное прекращение гендерного насилия.

Наоми Китахара оценила, что Вьетнам добился больших успехов в области улучшения репродуктивного и сексуального здоровья своего народа, а также состояния материнской смертности и планирования семьи.

Однако в настоящее время Вьетнаму следует ориентироваться не только на средние показатели по стране, но и на особые группы, неблагополучные группы населения. В настоящее время материнская смертность в группе этнических меньшинств в 2-3 раза выше, чем в среднем по стране. Потребность необразованных женщин в противозачаточных средствах не удовлетворяется, а уровень гендерного и домашнего насилия в этой группе относительно высок.

Кроме того, молодые люди также являются группой, на которую больше всего может повлиять история нежелательной беременности. Пора внимательно изучить уязвимые группы, чтобы удовлетворить их потребности. При этом Вьетнам, безусловно, будет очень решителен в достижении Целей устойчивого развития.