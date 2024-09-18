Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ЮНИСЕФ предоставила баки для хранения воды в Каобанг

17 сентября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал 456 пластиковых баков для хранения воды семи неблагополучным уездам северо-восточной горной провинции Каобанг, одной из тех, которые пострадали от серьезных последствий, вызванных тайфуном Яги.

 

В рамках финансируемого японским правительством проекта по повышению устойчивости к стихийным бедствиям и адаптации детей к изменению климата, эти баки входят в число 850 баков стоимостью около 1,8 миллиарда донгов (72 977 долларов США), выделенных Каобангу и соседней провинции Лангшон. Пожертвование направлено на районы, сильно пострадавшие от стихийных бедствий, и бедные общины с высокой численностью этнических меньшинств. В число получателей входят домохозяйства с ограниченным доступом к чистой воде, с маленькими детьми, женщины, возглавляющие семьи, и представители этнических меньшинств, а также школы и медицинские центры.

Нгуен Ван Тьен, заместитель директора Департамента по борьбе со стихийными бедствиями и дамбами Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, рассказал о серьезном ущербе, нанесенном тайфуном Яги северным горным провинциям. В ответ на это департамент и министерство сотрудничали с ЮНИСЕФ, чтобы помочь пострадавшим общинам преодолеть эти трудности.

Махараджан Мутху, руководитель Программы ЮНИСЕФ по выживанию и развитию детей во Вьетнаме, подчеркнул, что постоянное сотрудничество между ЮНИСЕФ и министерством внесло значительный вклад в развитие Вьетнама, устойчивое сельское строительство нового типа, а также в предотвращение и борьбу со стихийными бедствиями. Он отметил прошлые усилия, в том числе поставку баков для хранения воды в пострадавшие от засухи районы дельты Меконга в 2019-2020 годах и поставку систем фильтрации воды в три провинции: Камау, Шокчанг и Бакльеу в 2023 году для борьбы с засухой и проникновением соленой воды. В этом году ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку, закупая дополнительные баки для хранения воды в регионы, подверженные стихийным бедствиям.

По состоянию на 16 сентября в Каобанге погибли 55 человек, двое пропали без вести, а также широко распространены оползни и нарушено транспортное сообщение в результате воздействия тайфуна Яги. Ожидается, что своевременная помощь ЮНИСЕФ поможет жителям запастись водой для ежедневного использования в случае будущих стихийных бедствий.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Специальный докладчик ООН высоко оценивает прогресс Вьетнама

Специальный докладчик ООН высоко оценивает прогресс Вьетнама

18 сентября в Женеве Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу о праве на развитие Сурья Дева провел диалог со странами о своей деятельности за последний год, в ходе которого он высоко оценил подход вьетнамского правительства к многомерному сокращению бедности.
ПОДРОБНЕЕ

Top