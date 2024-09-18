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ЮНИСЕФ предоставила баки для хранения воды в Каобанг
В рамках финансируемого японским правительством проекта по повышению устойчивости к стихийным бедствиям и адаптации детей к изменению климата, эти баки входят в число 850 баков стоимостью около 1,8 миллиарда донгов (72 977 долларов США), выделенных Каобангу и соседней провинции Лангшон. Пожертвование направлено на районы, сильно пострадавшие от стихийных бедствий, и бедные общины с высокой численностью этнических меньшинств. В число получателей входят домохозяйства с ограниченным доступом к чистой воде, с маленькими детьми, женщины, возглавляющие семьи, и представители этнических меньшинств, а также школы и медицинские центры.
Нгуен Ван Тьен, заместитель директора Департамента по борьбе со стихийными бедствиями и дамбами Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, рассказал о серьезном ущербе, нанесенном тайфуном Яги северным горным провинциям. В ответ на это департамент и министерство сотрудничали с ЮНИСЕФ, чтобы помочь пострадавшим общинам преодолеть эти трудности.
Махараджан Мутху, руководитель Программы ЮНИСЕФ по выживанию и развитию детей во Вьетнаме, подчеркнул, что постоянное сотрудничество между ЮНИСЕФ и министерством внесло значительный вклад в развитие Вьетнама, устойчивое сельское строительство нового типа, а также в предотвращение и борьбу со стихийными бедствиями. Он отметил прошлые усилия, в том числе поставку баков для хранения воды в пострадавшие от засухи районы дельты Меконга в 2019-2020 годах и поставку систем фильтрации воды в три провинции: Камау, Шокчанг и Бакльеу в 2023 году для борьбы с засухой и проникновением соленой воды. В этом году ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку, закупая дополнительные баки для хранения воды в регионы, подверженные стихийным бедствиям.
По состоянию на 16 сентября в Каобанге погибли 55 человек, двое пропали без вести, а также широко распространены оползни и нарушено транспортное сообщение в результате воздействия тайфуна Яги. Ожидается, что своевременная помощь ЮНИСЕФ поможет жителям запастись водой для ежедневного использования в случае будущих стихийных бедствий.