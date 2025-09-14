Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

ЮНИСЕФ, партнер FPT по созданию более безопасного и инклюзивного будущего для вьетнамских детей

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и корпорация FPT Corporation подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на использование технологий для обеспечения того, чтобы каждый ребенок пользовался безопасной и здоровой окружающей средой и равными возможностями для роста.

ЮНИСЕФ отметил, что дети остаются наиболее уязвимой группой перед лицом глобальных вызовов, включая изменение климата, стихийные бедствия и неравный доступ к цифровым возможностям. Эти угрозы, подчеркнули в организации, оказывают долгосрочное влияние на физическое и психическое развитие детей.

Представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Сильвия Данаилова подчеркнула, что для защиты прав детей и обеспечения устойчивого развития необходима координация множества партнёров, ключевую роль среди которых играют технологические компании. Такое партнёрство отражает общую приверженность использованию технологий для улучшения благосостояния вьетнамских детей и гарантирует, что интересы ребёнка будут в центре всех инициатив.

Ключевые направления сотрудничества охватывают оценку выбросов парниковых газов в местах, где находятся дети (школах и больницах), разработку систем раннего предупреждения о наводнениях, оползнях и засухе на основе искусственного интеллекта, а также обучение детей и молодежи цифровой грамотности и навыкам безопасного поведения онлайн. ЮНИСЕФ предоставит международный опыт в сфере защиты прав ребёнка и разработки соответствующей политики, а FPT — технологический потенциал и специалистов в области искусственного интеллекта, больших данных и цифровой инфраструктуры.

В рамках пилотной инициативы VertZéro, разработка FPT для мониторинга выбросов, система будет протестирована в школах, больницах и детских общественных центрах. Собранные данные станут основой для практических шагов, включая установку солнечных батарей, внедрение энергоэффективного освещения и улучшение теплоизоляции, а также лягут в основу экологической политики ЮНИСЕФ, ориентированной на интересы детей.

В сфере образования FPT задействует такие платформы, как Khaothi.Online для цифровой оценки, Meduverse для обучения с использованием искусственного интеллекта и виртуальной реальности, а также CodeLearn для освоения программирования и цифровых навыков. Эти инструменты будут адаптированы под учебную программу Вьетнама и будут способствовать внедрению адаптивного обучения, подготовке учителей и созданию безопасных и инклюзивных цифровых классов.

Главный операционный директор FPT Тан Минь Нгок отметил, что партнёрство отражает новую тенденцию взаимодействия глобальных организаций и технологических предприятий для решения общемировых задач, с которыми сталкиваются сообщества. По его словам, совместно с ЮНИСЕФ FPT намерено не только применять технологии для решения неотложных проблем, но и закладывать основу для долгосрочных преобразований, формируя более безопасную, инклюзивную и справедливую среду для вьетнамских детей.

ИЖВ/ВИА

