ЮНИСЕФ обещает поддержать Вьетнам устранять последствия тайфуна «Нору»

Семья укрепляет крышу дома перед приходом тайфуна Нору в южно-центральной провинции Куангнам 27 сентября. Фото: ЮНИСЕФ

Согласно недавнему заявлению, ЮНИСЕФ во Вьетнаме выразил обеспокоенность по поводу детей и семей, уязвимых перед тайфуном «Нору», заявив, что готов поддержать правительство Вьетнама в реагировании на самый сильный шторм, обрушившийся на Вьетнам за 20 лет.

ЮНИСЕФ заявил, что более 1,6 млн. детей находятся в опасности, так как тайфун «Нору», как ожидается, обрушится на сушу в центральном Вьетнаме ночью 27 сентября, добавив, что он поддерживает предварительную доставку гуманитарных грузов, чтобы способствовать реагированию в районах, которые могут быть затронуты.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, тайфун «Нору» усилил свою интенсивность по сравнению с предыдущим днем. Ожидается, что это нанесет значительный ущерб и может привести к перебоям в предоставлении основных услуг, особенно для уязвимых слоев населения в Куангчи, Тхуатхиен-Хюэ, Дананге, Куангнаме и Куангнгае.

Почти 5,6 млн. человек, живущих в этом регионе, могут пострадать от сильного ветра и проливных дождей. Из них треть составляют дети.

ЮНИСЕФ заявил, что вместе со своими партнерами внимательно следит за ситуацией и выражает глубокую обеспокоенность по поводу детей и семей, находящихся в группе риска.

«Национальные и местные власти принимают меры по обеспечению готовности и заблаговременных действий, чтобы свести к минимуму ущерб для жизни и имущества», — сказала Лесли Миллер, заместитель представителя ЮНИСЕФ во Вьетнаме. «ЮНИСЕФ готов оказать помощь в спасении жизней».

По ее словам, в ближайшие дни тайфун представляет серьезную угрозу для наиболее уязвимых детей и их семей.

Дети больше всего страдают от стихийных бедствий из-за их физической и психологической уязвимости, а также из-за перебоев в предоставлении услуг, необходимых для их развития. Согласно заявлению, сильные ветры, наводнения, оползни и вынужденное переселение могут подвергнуть их повышенному риску заболеваний и плохого питания, поставить под угрозу их доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, сделать их более уязвимыми к жестокому обращению, эксплуатации и пренебрежению.



