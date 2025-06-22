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НОВОСТИ

ЮНИСЕФ: Закон об учителях — важный шаг в укреплении системы заботы и образования детей во Вьетнаме

ЮНИСЕФ подтверждает свою приверженность сотрудничеству с Правительством Вьетнама в реализации этого важного закона, а также продолжит инвестировать в развитие учительского состава — ключевой силы, формирующей устойчивую, инклюзивную и качественную систему образования для всех детей.
  Главный представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Сильвия Данаилова отвечает на вопросы журналиста ВИА. Фото: ВИА  
На 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва был принят Закон об учителях, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

По случаю этого события Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме Сильвия Данайлова дала интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Сильвия Данайлова отметила, что это является важным шагом в признании и укреплении роли учителей по всей стране, и закон обещает оказать долгосрочное влияние на работу по уходу за детьми и их образованию во Вьетнаме. Он закладывает основу для ряда масштабных преобразований в системе образования.

Принятие Закона подтверждает, что Вьетнам по-настоящему признаёт значимость учителей - не только как преподавателей, но и как ключевых фигур в деле построения будущего страны.

Закон об учителях также соответствует видению Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, который подчёркивает важность инвестиций в человеческий капитал как ключевого направления стратегии развития национальных кадров.

ЮНИСЕФ особенно приветствует положения Закона, гарантирующие педагогам получение наивысшего уровня заработной платы в системе государственных административных и профессиональных окладов, а также профессиональных надбавок. Это важные шаги на пути к созданию сильного, мотивированного педагогического корпуса.
ЮНИСЕФ подтверждает свою приверженность сотрудничеству с Правительством Вьетнама в реализации этого важного закона, а также продолжит инвестировать в развитие учительского состава - ключевой силы, формирующей устойчивую, инклюзивную и качественную систему образования для всех детей.

По словам Данайловой, ЮНИСЕФ и впредь будет сотрудничать с Министерством образования и подготовки кадров в направлении повышения квалификации учителей и управленцев в школах, уделяя внимание новым направлениям, таким как: внедрение социально-эмоционального обучения в программы дошкольного образования; ранняя интеграция вычислительного мышления в детские программы как основа для будущих цифровых навыков; развитие цифровых компетенций и искусственного интеллекта (ИИ), а также помощь учителям в сокращении объёма работы за счёт применения ИИ при подготовке учебных материалов и планов занятий.

ИЖВ/ВИА

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