ЮНИСЕФ: Закон об учителях — важный шаг в укреплении системы заботы и образования детей во Вьетнаме

Главный представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Сильвия Данаилова отвечает на вопросы журналиста ВИА. Фото: ВИА

На 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва был принят Закон об учителях, который вступит в силу с 1 января 2026 года.По случаю этого события Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме Сильвия Данайлова дала интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА).Сильвия Данайлова отметила, что это является важным шагом в признании и укреплении роли учителей по всей стране, и закон обещает оказать долгосрочное влияние на работу по уходу за детьми и их образованию во Вьетнаме. Он закладывает основу для ряда масштабных преобразований в системе образования.Принятие Закона подтверждает, что Вьетнам по-настоящему признаёт значимость учителей - не только как преподавателей, но и как ключевых фигур в деле построения будущего страны.Закон об учителях также соответствует видению Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, который подчёркивает важность инвестиций в человеческий капитал как ключевого направления стратегии развития национальных кадров.ЮНИСЕФ особенно приветствует положения Закона, гарантирующие педагогам получение наивысшего уровня заработной платы в системе государственных административных и профессиональных окладов, а также профессиональных надбавок. Это важные шаги на пути к созданию сильного, мотивированного педагогического корпуса.