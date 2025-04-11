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НОВОСТИ

ЮНЕСКО утвердила чествование выдающегося деятеля Ле Куи Дона и включение коллекции музыканта Хоанг Вана в Реестр «Память мира»

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) из Франции, вечером 10 апреля (по местному времени), на 221-й сессии Исполнительного совета Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходящей в Париже, государства-члены приняли Рекомендацию для Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в ноябре 2025 года, утвердить решение о чествовании и совместном праздновании юбилеев выдающихся личностей мира. Среди них — празднование 300-летия со дня рождения вьетнамского учёного Ле Куи Дона (1726–2026). Как отметила Постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО, посол Нгуен Тхи Ван Ань, это решение имеет особо важное значение, поскольку, по сложившейся практике, Генеральная конференция, как правило, поддерживает рекомендации Исполнительного совета.

Ле Куи Дон, выдающийся культурный деятель, родился в деревне Донгфу, община Доклап, район Хынгха, провинция Тхайбинь. Его называли «мудрецом своей эпохи» — он считается величайшим учёным Вьетнама XVIII века. С раннего детства он проявлял исключительные способности к учёбе и обладал феноменальной памятью. Благодаря своему уму и обширным познаниям он оставил потомкам около 40 трудов, охватывающих практически все области знаний своего времени — от истории, географии и поэзии до исследований, интерпретаций и комментариев к классическим произведениям, а также множество стихов на народном языке (Ном). Его имя и вклад известны не только во Вьетнаме, но и за его пределами.

Также вечером 10 апреля коллекция документов музыканта Хоанг Вана (1930–2018) была включена ЮНЕСКО в Реестр «Память мира». Являясь одним из ведущих композиторов в истории современной вьетнамской музыки, Хоанг Ван оставил коллекцию из более чем 700 музыкальных произведений, созданных в период с 1951 по 2010 год. Его творчество отличается жанровым и стилистическим разнообразием, глубиной содержания и отражает особую связь с культурной и социальной историей Вьетнама, в том числе с судьбами женщин и уязвимых слоёв общества.

ВИА/ИЖВ

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