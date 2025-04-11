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ЮНЕСКО утвердила чествование выдающегося деятеля Ле Куи Дона и включение коллекции музыканта Хоанг Вана в Реестр «Память мира»
Ле Куи Дон, выдающийся культурный деятель, родился в деревне Донгфу, община Доклап, район Хынгха, провинция Тхайбинь. Его называли «мудрецом своей эпохи» — он считается величайшим учёным Вьетнама XVIII века. С раннего детства он проявлял исключительные способности к учёбе и обладал феноменальной памятью. Благодаря своему уму и обширным познаниям он оставил потомкам около 40 трудов, охватывающих практически все области знаний своего времени — от истории, географии и поэзии до исследований, интерпретаций и комментариев к классическим произведениям, а также множество стихов на народном языке (Ном). Его имя и вклад известны не только во Вьетнаме, но и за его пределами.
Также вечером 10 апреля коллекция документов музыканта Хоанг Вана (1930–2018) была включена ЮНЕСКО в Реестр «Память мира». Являясь одним из ведущих композиторов в истории современной вьетнамской музыки, Хоанг Ван оставил коллекцию из более чем 700 музыкальных произведений, созданных в период с 1951 по 2010 год. Его творчество отличается жанровым и стилистическим разнообразием, глубиной содержания и отражает особую связь с культурной и социальной историей Вьетнама, в том числе с судьбами женщин и уязвимых слоёв общества.