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ЮНЕСКО: Самое высокое ранжирование зарплаты учителей — прорыв во Вьетнаме
Он приветствовал принятие Национальным собранием Вьетнама Закона об учителях, особенно отмечая прорывную политику, предусматривающую самую высокую оплату труда учителей в системе государственных должностей. Высокий уровень консенсуса в парламенте отражает не только традицию уважения учителей, но и сильную приверженность и долгосрочное видение Вьетнама в инвестировании в тех, кто играет центральную роль в трансформации образования.
В условиях постоянных глобальных изменений обеспечение условий труда, признания и необходимой поддержки учителей является ключевым фактором для удовлетворения все более разнообразных образовательных потребностей учащихся и общества. Закон об учителях — важная веха, создающая позитивный прецедент для региона и мира.
По словам Джонатана Уоллеса Бейкера, в контексте быстрого технологического, экологического и социального изменения роль учителя глубоко меняется. Они не только передают знания, но и формируют критическое мышление, развивают творчество и способствуют непрерывному обучению. Вьетнамские учителя не исключение из этого тренда.
Принятие Закона об учителях поможет привлечь и удержать квалифицированных педагогов, особенно в сложных регионах, где доступ к качественному образованию наиболее необходим. Также закон создаёт условия, в которых учителя мотивированы к постоянному обучению, обновлению и становлению носителями позитивных изменений в обществе.
Передавая такие полномочия учителям, Вьетнам не только сокращает разрыв в доступе к образованию и повышает качество обучения, но и способствует формированию всестороннего, устойчивого и счастливого общества. Инвестиции в учителей — это фундамент для лучшего, безопасного и устойчивого будущего для всех.
Джонатан Уоллес Бейкер выразил глубокое уважение к долгому и глубокому пути, который Вьетнам прошёл для принятия Закона об учителях.
В дальнейшем ЮНЕСКО обязуется сопровождать Вьетнам в эффективной и всеобъемлющей реализации закона. Особое внимание будет уделяться поддержке усиления руководящей роли на системном и школьном уровнях, а также продвижению политики на основе доказательств через улучшение данных, глубокие исследования и стратегическое прогнозирование профессии педагога.
ЮНЕСКО также ставит приоритет на продвижение гендерного равенства, инклюзии и обеспечения благополучия учителей и учащихся — особенно в труднодоступных регионах, а также поддержку учителей в адаптации к возможностям и вызовам цифровой трансформации и социальных изменений.
Все эти усилия тесно связаны с общей стратегией Вьетнама и ЮНЕСКО по созданию модели «Школа счастья» — пространства обучения, приносящего смысл, справедливость и радость как учителям, так и ученикам. Продвижение счастья и повышение профессиональных компетенций учителей — ключ к достижению национальных целей развития через качественную, устойчивую и всестороннюю систему образования и, в конечном итоге, к построению счастливого и устойчивого общества.
Джонатан Уоллес Бейкер заключил, что с большим и динамичным населением инвестиции в справедливое и всеобъемлющее образование станут ключевым драйвером экономического и социального развития Вьетнама и помогут быстрее достичь Целей устойчивого развития. ЮНЕСКО надеется продолжить тесное сотрудничество с правительством Вьетнама и партнёрами для расширения возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех.