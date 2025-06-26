Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ЮНЕСКО: Самое высокое ранжирование зарплаты учителей — прорыв во Вьетнаме

На 9-й сессии Национального собрания 15- го созыва был принят Закон об учителях, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Одной из ключевых норм Закона является установление самой высокой зарплаты для учителей в системе административно-хозяйственных ставок; предусмотрены также профессиональные надбавки и другие доплаты в зависимости от характера работы и региона согласно законодательству. По случаю принятия закона представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер дал интервью ВИА.

Он приветствовал принятие Национальным собранием Вьетнама Закона об учителях, особенно отмечая прорывную политику, предусматривающую самую высокую оплату труда учителей в системе государственных должностей. Высокий уровень консенсуса в парламенте отражает не только традицию уважения учителей, но и сильную приверженность и долгосрочное видение Вьетнама в инвестировании в тех, кто играет центральную роль в трансформации образования.

В условиях постоянных глобальных изменений обеспечение условий труда, признания и необходимой поддержки учителей является ключевым фактором для удовлетворения все более разнообразных образовательных потребностей учащихся и общества. Закон об учителях — важная веха, создающая позитивный прецедент для региона и мира.

По словам Джонатана Уоллеса Бейкера, в контексте быстрого технологического, экологического и социального изменения роль учителя глубоко меняется. Они не только передают знания, но и формируют критическое мышление, развивают творчество и способствуют непрерывному обучению. Вьетнамские учителя не исключение из этого тренда.

Принятие Закона об учителях поможет привлечь и удержать квалифицированных педагогов, особенно в сложных регионах, где доступ к качественному образованию наиболее необходим. Также закон создаёт условия, в которых учителя мотивированы к постоянному обучению, обновлению и становлению носителями позитивных изменений в обществе.

Передавая такие полномочия учителям, Вьетнам не только сокращает разрыв в доступе к образованию и повышает качество обучения, но и способствует формированию всестороннего, устойчивого и счастливого общества. Инвестиции в учителей — это фундамент для лучшего, безопасного и устойчивого будущего для всех.

Джонатан Уоллес Бейкер выразил глубокое уважение к долгому и глубокому пути, который Вьетнам прошёл для принятия Закона об учителях.

В дальнейшем ЮНЕСКО обязуется сопровождать Вьетнам в эффективной и всеобъемлющей реализации закона. Особое внимание будет уделяться поддержке усиления руководящей роли на системном и школьном уровнях, а также продвижению политики на основе доказательств через улучшение данных, глубокие исследования и стратегическое прогнозирование профессии педагога.

ЮНЕСКО также ставит приоритет на продвижение гендерного равенства, инклюзии и обеспечения благополучия учителей и учащихся — особенно в труднодоступных регионах, а также поддержку учителей в адаптации к возможностям и вызовам цифровой трансформации и социальных изменений.

Все эти усилия тесно связаны с общей стратегией Вьетнама и ЮНЕСКО по созданию модели «Школа счастья» — пространства обучения, приносящего смысл, справедливость и радость как учителям, так и ученикам. Продвижение счастья и повышение профессиональных компетенций учителей — ключ к достижению национальных целей развития через качественную, устойчивую и всестороннюю систему образования и, в конечном итоге, к построению счастливого и устойчивого общества.

Джонатан Уоллес Бейкер заключил, что с большим и динамичным населением инвестиции в справедливое и всеобъемлющее образование станут ключевым драйвером экономического и социального развития Вьетнама и помогут быстрее достичь Целей устойчивого развития. ЮНЕСКО надеется продолжить тесное сотрудничество с правительством Вьетнама и партнёрами для расширения возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама принял участие в пленарном открытии ВЭФ в Тяньцзине

Премьер-министр Вьетнама принял участие в пленарном открытии ВЭФ в Тяньцзине

По сообщению корреспондента ВИА, утром 25 июня в городе Тяньцзинь (Китай) состоялась пленарная церемония открытия 16-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) - Тяньцзинь 2025.
ПОДРОБНЕЕ

Top