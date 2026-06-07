ЮНЕСКО присвоила Фонгня — Кебанг статус Всемирного биосферного резервата

Это уже третий случай международного признания Фонгня — Кебанга со стороны ЮНЕСКО. Ранее территория дважды была включена в Список Всемирного природного наследия — в 2003 и 2015 годах. Новое признание не только подтверждает выдающуюся универсальную ценность этого района, но и открывает дополнительные возможности для природоохранной деятельности и устойчивого развития региона.



По словам Фам Хонг Тхая, присвоение статуса Всемирного биосферного резервата является важной вехой как для провинции Куангчи, так и для Вьетнама в целом. Этот статус вновь подтверждает исключительную ценность Фонгня — Кебанга с точки зрения биологического разнообразия, экосистем тропических лесов на известняковых массивах, природных ландшафтов, а также уникальных геологических и геоморфологических особенностей.



Фам Хонг Тхай подчеркнул, что включение объекта в сеть Всемирных биосферных резерватов свидетельствует о признании международным сообществом последовательных усилий Вьетнама по сохранению природы, защите биоразнообразия и продвижению устойчивого развития. Это также станет дополнительным стимулом для повышения эффективности управления и охраны природных ресурсов, сочетания природоохранной деятельности с обеспечением средств к существованию местного населения и развитием устойчивого туризма.

Руководители провинции Куангчи и администрация Национального парка Фонгня — Кебанг принимают сертификат о присвоении Фонгня — Кебангу статуса Всемирного биосферного резервата ЮНЕСКО.



В настоящее время Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО насчитывает 759 объектов в 136 странах мира. После признания Фонгня — Кебанга количество Всемирных биосферных резерватов во Вьетнаме достигло 11. Согласно досье, утверждённому ЮНЕСКО, Всемирный биосферный резерват Фонгня — Кебанг занимает общую площадь 515 830 гектаров, включая основную зону площадью 123 326 гектаров, буферную зону площадью 220 055 гектаров и переходную зону площадью 172 449 гектаров. На территории резервата проживает более 159 300 человек.В настоящее время Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО насчитывает 759 объектов в 136 странах мира. После признания Фонгня — Кебанга количество Всемирных биосферных резерватов во Вьетнаме достигло 11.



