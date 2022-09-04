Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

ЮНЕСКО признал шаманскую практику Тхен одним из объектов нематериального культурного наследия человечества

Были проведены различные мероприятия, такие как художественная программа «Для того, чтобы Тхен оставался навсегда» и церемония открытия фестиваля Тханьтуен 2022 года.

Вечером 3 сентября народный комитет провинции Туенкуанг провел церемонию вручения сертификата ЮНЕСКО на признание шаманской практики Тхен представителей народностей Таи, Нунг одним из объектов нематериального культурного наследия человечества. Также состоялась художественная программа «Для того, чтобы Тхен оставался навсегда» и церемония открытия фестиваля Тханьтуен 2022 года.

В рамках церемонии вручения сертификата и фестиваля Тханьтуен были проведены различные мероприятия, такие как конференция по содействию инвестициям в туризм 11 провинций, представление культурного пространства и традиционного культурного обряда разных народностей и др.

VOV/VNA

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