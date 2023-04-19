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ЮНЕСКО оценивает Вьетнам как положительный фактор в защите нематериального культурного наследия
Тим Кертис: Конвенция существует уже 20 лет, и в настоящее время ее ратифицировала 181 страна ЮНЕСКО. Это очень впечатляющий показатель членства. Это доказывает, что соглашение имеет смысл для всех. Могу сказать, что эффект от этого обязательства огромен. 20 лет назад очень немногие страны имели политику или программы по охране нематериального культурного наследия… Сегодня в мире все 181 государство-участник Конвенции 2003 г. имеют как минимум одну программу, признанную нематериальным культурным наследием. В начале реализации этой конвенции одной из целей было информировать людей о важности нематериального культурного наследия. Можно сказать, что эта цель достигнута, ведь когда речь идет о культурном наследии, речь идет уже не только о памятниках и ландшафтах, но и о нематериальном культурном наследии. В этом отношении конвенция действительно достигла своих целей. Можно сказать, что конвенция имеет мировое значение, поскольку почти все страны-члены ЮНЕСКО являются участниками этой конвенции. Это большой успех. Я думаю, что за 20 лет многое изменилось, и это изменило представление о том, что такое культурное наследие.
Корреспондент: Вьетнам является одной из первых стран, подписавших Конвенцию 2003 г. Как бы вы оценили усилия и достижения Вьетнама в реализации Конвенции ЮНЕСКО?
Тим Кертис: Вьетнам играет очень активную роль в реализации Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Это отражено в том, что Вьетнам дважды становился членом Комитета по охране нематериального культурного наследия. Вьетнам имеет около 15 объектов наследия, внесенных в список нематериального культурного наследия, а также является первой страной, которая перевела некоторые объекты нематериального культурного наследия из списка срочной охраны в список объектов наследия, представляющих ценность для человечества. Я вижу, что Вьетнам играет очень активную роль не только на международном уровне в рамках конвенции, но и на национальном уровне. Это отражено в том факте, что Вьетнам включил в Закон о культурном наследии 2009 года поправки к ряду новых культурных политик, включая признание нематериального культурного наследия. В настоящее время во Вьетнаме нематериальное культурное наследие признается не только в национальной политике, но и в деятельности во всех регионах, местностях, этнических группах большинства меньшинств. Таким образом, мы видим, что Вьетнам очень активно участвует в этой области. Я думаю, что Вьетнам в основном осознает роль культуры в устойчивом развитии и поставил культуру на очень высокое место в политике развития страны. Это очень важное послание для нас.
Корреспондент: На ваш взгляд, что должен сделать Вьетнам для сохранения нематериального культурного наследия в будущем?
Тим Кертис: Мы все еще изучаем, что такое охрана нематериального культурного наследия, потому что охрана нематериального культурного наследия осуществляется посредством передачи наследия от поколения к поколению, и представляет собой продолжение их усилий. Мы всегда должны продолжать пробовать и адаптироваться, изобретать новые механизмы, работать с сообществами, интегрировать эти знания в образование, продолжать работать с молодежью, потому что именно они будут передавать знания будущим поколениям. В целом, защита нематериального культурного наследия также направлена на достижение целей устойчивого развития, будь то в сельском хозяйстве, образовании или борьбе с нищетой... Роль культурного наследия и нематериальной культуры очень важна, ее необходимо защищать и интегрировать в политику развития. Я вижу, как это делает Вьетнам, и вы должны продолжать двигаться в этом направлении.
Корреспондент: Большое Вам спасибо!