ЮНЕСКО опубликовала послание с поздравлением Вьетнаму в связи с принятием резолюции о культурном развитии. Фото: скриншот

В своём послании ЮНЕСКО с глубоким уважением отметила и поздравила Политбюро КПВ с принятием резолюции 80-NQ/TW о развитии культуры. В документе подчёркивается, что данная резолюция является особо важным политическим актом, отражающим трансформацию подходов к развитию, при которой культура рассматривается не как вспомогательная сфера, а как один из четырёх равноправных столпов устойчивого развития наряду с экономикой, социальной сферой и окружающей средой.

Этот подход Вьетнама полностью соответствует общему видению и усилиям ЮНЕСКО по утверждению культуры в качестве самостоятельной Цели устойчивого развития в глобальной повестке после 2030 года.



Резолюция 80-NQ/TW была принята непосредственно накануне XIV Всевьетнамского партийного съезда - важного съезда, определяющего национальное видение развития до 2045 года и стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Это свидетельствует о том, что международные обязательства были чётко интегрированы в процесс стратегического формирования государственной политики. Резолюция 80-NQ/TW предлагает политическую дорожную карту структурных преобразований в сфере культуры, направленную на мобилизацию общественных ресурсов, развитие креативной экономики и защиту культурного разнообразия. Данный документ продолжает долгосрочную традицию Вьетнама придавать особое значение культуре, одновременно формируя политическую рамку для реагирования на вызовы и возможности цифровой эпохи и динамично меняющегося глобального контекста.



В условиях нарастающей геополитической нестабильности, когда потребность в укреплении диалога и взаимосвязей между культурами становится всё более насущной, ЮНЕСКО с признательностью отмечает решение Вьетнама рассматривать культуру как регулирующий механизм быстрого и устойчивого развития, тем самым внося практический вклад в общие усилия по укреплению глобального мира. Подчеркивая гуманистические ценности, ставя человека в центр развития и сохраняя культурную самобытность, Вьетнам продвигает подход к развитию, который одновременно раскрывает внутренний потенциал и способствует активной международной интеграции. ЮНЕСКО вновь подтверждает готовность продолжать сотрудничество с Вьетнамом в реализации данного видения, а также подчёркивает роль культуры как ключевого двигателя продвижения справедливости, процветания и социальной сплочённости в мировом масштабе.



Оценивая значение опубликованного ЮНЕСКО послания, посол Нгуен Тхи Ван Ань, руководитель Постоянного представительства Вьетнама при ЮНЕСКО, с удовлетворением отметила, что ЮНЕСКО проявляет всё больший интерес, внимание и высокую оценку направлений развития Вьетнама на новом этапе, определённых Партией, включая стратегические ориентиры XIV партийного съезда. Приветствие ЮНЕСКО резолюции 80-NQ/TW Политбюро КПВ о развитии вьетнамской культуры наглядно отражает высокую оценку ЮНЕСКО данной важнейшей новой политики Вьетнама в сфере культуры.



По словам посла Нгуен Тхи Ван Ань, это также свидетельствует о признании ЮНЕСКО роли, позиции и авторитета Вьетнама, а также его вклада в культурную деятельность Организации, включая продвижение межкультурного диалога и взаимосвязей, сохранение культурного наследия и защиту культурного многообразия. Наряду с этим ЮНЕСКО высоко оценивает активный вклад Вьетнама в выдвижение идей и инициатив, в том числе предложение резолюции, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 2025 года, основной целью которой является рекомендация Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть вопрос о скорейшем провозглашении Международного десятилетия культуры в интересах устойчивого развития.