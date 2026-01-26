ЮНЕСКО оказывает экстренную поддержку Вьетнаму в защите культурного наследия после стихийных бедствий

Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани. Фото: ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства во Франции, 23 января, после серии серьёзных штормов, обрушившихся на Вьетнам в ноябре 2025 года, Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила о пакете экстренной помощи на сумму около 740 000 долларов США, направленном на защиту культурного наследия и обеспечение непрерывности образовательной деятельности в наиболее пострадавших районах.

В сообщении ЮНЕСКО подчёркивается, что штормы Випха (Wipha), Буалой (Bualoi) и Матмо (Matmo) нанесли Вьетнаму серьёзный ущерб: сотни людей погибли или получили ранения, сотни тысяч домов были повреждены, почти 10 000 школ пострадали.

В этой связи ЮНЕСКО реализует целевые меры поддержки, координируя действия с национальными и местными партнёрами с целью стабилизации объектов культурного наследия, а также восстановления безопасного и непрерывного процесса обучения для детей и подростков.

Выступая по поводу данной программы помощи, Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани подчеркнул, что стихийные бедствия наглядно демонстрируют острую необходимость укрепления устойчивости к климатическим рискам.

Он подтвердил, что ЮНЕСКО находится рядом с Правительством и народом Вьетнама в деле защиты наследия, обеспечения непрерывности образования и сопровождения восстановительных усилий, основанных на знаниях, духе солидарности и устойчивого развития, превращая трудности в возможности для формирования более безопасных и готовых к стихийным бедствиям сообществ.

В сфере культуры, во взаимодействии с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и местными органами власти, ЮНЕСКО в настоящее время проводит технические оценки и реализует экстренные меры защиты на объектах Всемирного наследия в Хюэ и Хойане, а также на ряде других культурных объектов, пострадавших от штормов и наводнений.

Эти мероприятия финансируются за счёт Фонда экстренной помощи наследию и Фонда всемирного наследия и осуществляются в рамках комплексного, риск-ориентированного подхода, направленного на повышение готовности и защиту как материального, так и нематериального наследия, обеспечение сохранения традиций и систем местных знаний общин.

В сфере образования в провинциях Каобанг и Лангшон ЮНЕСКО сосредоточивает усилия на восстановлении безопасных учебных пространств, повторном обеспечении необходимым оборудованием, а также на оказании психологической поддержки учащимся и педагогам, особенно в уязвимых сообществах и районах проживания национальных меньшинств, с тем чтобы школы могли как можно скорее безопасно и полноценно возобновить учебный процесс.

Кроме того, при финансовой поддержке Японии ЮНЕСКО будет продвигать мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от стихийных бедствий в провинции Нгеан, включая оценку рисков, поддержку систем раннего оповещения и меры по повышению безопасности школьной среды. Эти действия не только дополняют усилия по экстренному реагированию, но и способствуют укреплению долгосрочной устойчивости в районах, регулярно подвергающихся воздействию стихийных бедствий.

Помимо указанных неотложных мер ЮНЕСКО сообщила, что активно взаимодействует с государствами-членами и партнёрами для мобилизации дополнительных ресурсов, что позволит в предстоящий период расширить масштабы восстановительных работ и усилить устойчивость в сферах культуры и образования во Вьетнаме.