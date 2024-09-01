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ЮНЕСКО высоко оценивает вклад Вьетнама в развитие естественных наук
На встрече 30 августа, подчеркнув готовность Вьетнама принять Брито в следующем месяце, посол Нгуен Тхи Ван Ань подчеркнула, что Вьетнам придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО в области естественных наук и океанографии, поблагодарила ЮНЕСКО за поддержку и консультирование в рамках программ, связанных с окружающей средой, климатом, водной безопасностью.
Посол подтвердила, что Вьетнам желает в предстоящее время укреплять сотрудничество с ЮНЕСКО в этих сферах, и попросила ЮНЕСКО продолжать поддерживать Вьетнам в составлении новых номинационных досье для включения вьетнамских объектов в список глобальных геопарков ЮНЕСКО и биосферных заповедников.
Со своей стороны, заместитель генерального директора ЮНЕСКО высоко оценила усилия Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО и Каобанга по подготовке к предстоящей конференции.
Она также высоко оценила участие и вклад Вьетнама в деятельность ЮНЕСКО в области естественных наук. Она выразила желание в ходе предстоящего визита во Вьетнам встретиться с руководителями соответствующих министерств, секторов и местностей для обсуждения текущих программ сотрудничества и новых направлений сотрудничества в будущем.
Ожидается, что в конференции в Каобанге примут участие около 1 000 отечественных и международных делегатов. Конференция проводится раз в два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и направлена на обмен опытом, эффективными моделями и мерами, способствующими развитию геопарков, включенных в список ЮНЕСКО, а также на обмен передовым опытом между членами сети.