Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ЮНЕСКО высоко оценивает вклад Вьетнама в развитие естественных наук

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито высоко оценила значительный вклад Вьетнама в реализацию инициатив ЮНЕСКО в области естественных наук во время встречи в Париже с послом Нгуен Тхи Ван Анем, постоянным представителем Вьетнама при ЮНЕСКО.
  Посол Нгуен Тхи Ван Ань (слева), постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО, и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Артур Брито на встрече в Париже 30 августа. Фото: ВИA  
Брито посетит Вьетнам с 9 по 12 сентября. Во время поездки она примет участие в 8-й Международной конференции Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО для Азиатско-Тихоокеанского региона, которая пройдет в северной провинции Каобанг с 5 по 17 сентября.

На встрече 30 августа, подчеркнув готовность Вьетнама принять Брито в следующем месяце, посол Нгуен Тхи Ван Ань подчеркнула, что Вьетнам придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО в области естественных наук и океанографии, поблагодарила ЮНЕСКО за поддержку и консультирование в рамках программ, связанных с окружающей средой, климатом, водной безопасностью.

Посол подтвердила, что Вьетнам желает в предстоящее время укреплять сотрудничество с ЮНЕСКО в этих сферах, и попросила ЮНЕСКО продолжать поддерживать Вьетнам в составлении новых номинационных досье для включения вьетнамских объектов в список глобальных геопарков ЮНЕСКО и биосферных заповедников.

Со своей стороны, заместитель генерального директора ЮНЕСКО высоко оценила усилия Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО и Каобанга по подготовке к предстоящей конференции.

Она также высоко оценила участие и вклад Вьетнама в деятельность ЮНЕСКО в области естественных наук. Она выразила желание в ходе предстоящего визита во Вьетнам встретиться с руководителями соответствующих министерств, секторов и местностей для обсуждения текущих программ сотрудничества и новых направлений сотрудничества в будущем.

Ожидается, что в конференции в Каобанге примут участие около 1 000 отечественных и международных делегатов. Конференция проводится раз в два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и направлена на обмен опытом, эффективными моделями и мерами, способствующими развитию геопарков, включенных в список ЮНЕСКО, а также на обмен передовым опытом между членами сети.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Спустя 79 лет (2 сентября 1945 г. - 2 сентября 2024 г.) Вьетнам из отсталой мелкомасштабной сельскохозяйственной экономики превратился в диверсифицированную экономику с растущей долей промышленности, торговли, сферы услуг и и переходит в период содействия индустриализации и модернизации страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top