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Южный экономический центр Хошимин построит семь новых логистических центров в период до 2025 года, сообщил 3 июля Народный комитет города.
В их число входят парк высоких технологий в городе Тхудык, Катлай, Лонгбинь, Линьчунг, Кучи, Хиепфыок и Танкиен. Кроме того, город также обратится за инвестициями в четыре из семи логистических центров.
Муниципальные власти будут инвестировать в модернизацию и совершенствование межрегиональных транспортных связей, включая автомобильные, водные, воздушные и железнодорожные пути, чтобы интегрироваться в проект развития транспортной инфраструктуры города в период 2023-2030 годов.
Кроме того, будет создано централизованное хранилище данных для оцифровки транспортной деятельности, чтобы облегчить государственным учреждениям и предприятиям поиск информации и оптимизацию логистической сети в Хошимине и прилегающих городах.
Кроме того, в городе планируется создать центр по предоставлению высокотехнологичных логистических решений для налаживания связей между логистическими предприятиями и поставщиками логистических решений, а также организовать учебные курсы по повышению квалификации кадров в этой области для местных малых и средних предприятий и т.д.